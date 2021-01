Farmacoop comenzó la producción del primer test rápido de COVID de desarrollo nacional

El laboratorio recuperado recibió la habilitación de Anmat para el test serológico que permite detectar anticuerpos en 5 minutos. Es el primero de desarrollo nacional en ser aprobado y buscarán producir 500.000 mensuales.



Finalmente, la Secretaria de Calidad en Salud de A.N.M.A.T (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) aprobó el primer test serológico que permite detectar anticuerpos de Covid-19 en 5 minutos.



El proyecto será desarrollado por Farmacoop e incluye la participación de una empresa de base tecnológica del Conicet que funciona en La Plata, y una empresa privada del agro que hizo la inversión en maquinaria.



“Esta propuesta ya la habíamos presentado en 2020, pero recibió aprobación oficial el lunes, y el martes mismo iniciamos la producción. Tenemos capacidad para producir 500.000 test mensuales. Es de detección de anticuerpos, por lo que identifica si estuviste en contacto con alguien con Covid, luego se valida con una PCR como todos los estudios de este estilo”, explica Bruno Di Mauro, presidente de Farmacoop (ex Roux-Ocefa).



En relación a la comercialización, “la idea siguiendo nuestra línea es venderle al sistema público como siempre, pero aún no tenemos ofertas ni del Estado Nacional, ni provinciales o municipales. En caso de que no las haya, buscaremos proveer a sanatorios, hospitales, pero no a particulares, no es para venta libre”, agrega Di Mauro.

Sustitución de importaciones por autogestión

El proyecto que arrancó esta semana es parte del programa Sustitución de Importaciones por Autogestión que forma parte de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



La propuesta busca reemplazar productos, materias primas e insumos importados por producción nacional elaborada desde la economía social. “En este caso articulamos desde el laboratorio con el Estado, el sector privado y la academia transfiriendo tecnología. Este es el primer proyecto en generarse desde el programa y recibió el apoyo del director Eduardo Murúa”, expresó el presidente de Farmacoop.



Un debate por la soberanía



El abastecimiento nacional y la pelea internacional por las vacunas reavivó un fuerte debate por el funcionamiento de nuestro sistema de salud. Para el referente del laboratorio recuperado, la clave es “la discusión por la soberanía. El gobierno tiene que tender, obligar o al menos incidir en la producción nacional, buscando generar cosas que nos permitan ganar soberanía, independencia y soluciones a las necesidades de nuestro pueblo. Se nota mucho la escasez de vacunas y la influencia de las corporaciones con la pandemia. Desde Paraguay se contactaron con nosotros y nos dijeron: ‘Acá la vacuna no va a llegar nunca’”.