El Hogar Obrero en la actualidad

*Hugo Horacio Iacovino

A raíz de la publicación realizada en el Diario La Nación, el pasado 14 de diciembre, donde se reseña con cierta exactitud desde el nacimiento y desarrollo que tuvo la Cooperativa El Hogar Obrero, hasta el momento en que se presentó en Convocatoria de Acreedores, expresando “No quedó nada” y “El amargo final del gigante que se quedó sin cooperación”, me motivó a escribir estas líneas para aportar la historia no contada, que es la actualidad de la Cooperativa, en pleno funcionamiento.

El Hogar Obrero, que supo concretar más de 5000 soluciones habitacionales para sus asociados a lo largo de su historia, fue la empresa privada de más mayor facturación del país, y en consecuencia su Convocatoria de Acreedores, fue la de mayor trascendencia, durando aproximadamente 20 años y finalizando en el año 2011. A partir de ese momento retomó la construcción de viviendas, y esta es la actualidad de este servicio:

Barrio Cooperativo El Hogar Obrero – Paso del Rey

Declarado de interés municipal por la Intendencia Municipal del Partido de Moreno en el año 2012, en noviembre de 2018 se finalizó la edificación del Barrio Cooperativo El Hogar Obrero – Paso del Rey, con 150 viviendas, ubicado en la localidad de Moreno de la Provincia de Buenos Aires.

Edificio Coop Nº 107, Antonio José Cartañá – Boedo

Finalizada la obra, en diciembre de 2015 las Unidades de Vivienda fueron entregadas en su totalidad a sus respectivos asociados adjudicatarios.

Proyecto Coop Humberto Primo 3225 – CABA

Ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trata de un edificio de Planta Baja libre con 8 cocheras y 6 pisos con 12 Unidades de Vivienda, de dos y tres ambientes.

Proyecto Coop Raulet 30 – CABA

Con una ubicación privilegiada en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –en el límite entre los barrios de Nueva Pompeya y Boedo–, se trata de un edificio de Planta Baja libre con 8 cocheras y nueve 9 pisos con 33 Unidades de Vivienda, de uno, dos y tres ambientes.

Proyecto Coop Yatay 782 – Morón, Provincia de Buenos Aires

Ubicado en una zona residencial cercana al centro de Morón en la Provincia de Buenos Aires, se trata de un edificio de Planta Baja libre con 21 cocheras y 8 pisos, con 28 Unidades de Vivienda de tres ambientes.

Cabe mencionar que La Marca Coop es propiedad de EHO en la República Argentina y forma parte de una importante cartera de marcas propias que, a pesar de la crisis concursal, se ha sabido defender y ha permitido consolidar el activo intangible de la Cooperativa. Actualmente, está vigente el acuerdo de uso de la Marca en el territorio de nuestro país con la Cooperativa Obrera de Vivienda y Consumo de Bahía Blanca.

Los productos Coop también son comercializados por la Central de Compras de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo que tiene, entre sus objetivos, la administración de un sistema de compras en común para las cooperativas y mutuales de consumo con el fin de fortalecer competitivamente al sector.

Seguramente el periodista desconocía esta información, pero lo llamativo es que la misma está disponible en el sitio oficial de El Hogar Obrero (www.eho.coop), o sea que no fue necesario profundizar mucho para completar la historia.



*Lic. En Cooperativismo y Mutualismo (UMSA). Posgrado en Economía Social (UNTREF)