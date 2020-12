“Se impone la lógica del rating y el contenido basura”

Lo afirmó Alejandro Bercovich, periodista económico de C5N en el conversatorioEl periodismo pospandemia organizado por Tiempo Argentino y cuestionó la lógica de los medios concentrados. “Soy pesimista con respecto al futuro del periodismo”, afirmó.



20 de diciembre de 2020, CABA (Ansol).- En un nuevo conversatorio organizado por el diario recuperado Tiempo Argentino titulado El periodismo pospandemia: El futuro y los desafíos profesionales, cooperativos y laborales, el periodista económico de C5N y Radio Con Vos, Alejandro Bercovich, cuestionó el rol de los medios de comunicación más grandes y la lógica de los canales de los principales canales de noticias: “Cuando querés plantear debates trascendentales, se impone la lógica de la tiranía del rating y el contenido basura. Soy pesimista, más allá de que ocupe un lugar destacado y tenga cierta audiencia”.



El conversatorio lo completaron la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi, y la comunicadora integrante de FM en Tránsito, Romina Collucio.



El futuro del periodismo y el rol de la autogestión



Bercovich añadió una crítica sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de prensa al plantear: “A mí me cuesta a pesar de mis privilegios, imagínense a quienes vienen reclamando en Página/12. Es una desgracia ser periodista en la Argentina hoy, no como en México donde te matan, pero no se condice con nuestro modo de vida, el esfuerzo de nuestro trabajo. Esto sólo cambia cuando la comunicación deje de ser una mercancía”.

Sobre este punto, Gaudensi analizó: “Sin trabajadores con buenas condiciones de trabajo, es difícil construir periodismo de calidad. Eso se está perdiendo, y debemos bregar porque a la par de la distribución de la riqueza, venga la democratización de la comunicación”.

En relación a la vinculación entre los medios de gestión privada y los de gestión social o cooperativa, la dirigente sindical puntualizó que “tenemos propuestas para mejorar el periodismo, y en eso estamos incluidos los medios públicos, privados o autogestivos, todos estamos atravesados por los mismos problemas”.

El sostenimiento económico de los medios de comunicación autogestivos es un debate permanente en el sector, y para Collucio eso “es complejo por el grado de concentración mediática y la convergencia tecnológica que refuérzala desigualdad. No hay recetas para sostenerse, pero tenemos que aportar algunas pistas.



El Frente de Todos y el balance de los medios



“No veo post-pandemia a la vista, veo una catarata de desgracias por delante, y un escenario que, en el mejor de los casos, nos deja 15 millones de personas vacunadas en marzo. Es un año difícil porque hubo una doble pandemia: la de Macri, una desgracia social y económica, y la del coronavirus. Frente a esto, soy muy claro: no creo en la Corea del Centro, se debe ser explícito en los juicios y la condena de quienes nos devolvieron al FMI”, sintetizó Bercovich.

Por su parte, Colluccio de FM en Tránsito indicó algunos ejes de debate en la relación del Estado y el sector de la comunicación: “Debemos pensar nuestra incidencia legislativa, con 3 decretos, Macri desarticuló lo que habíamos conseguido. Claramente la batalla cultural la perdimos. Por otro lado, también hay que repensar el uso de la pauta oficial, es una herramienta con la que se asfixia a algunos medios, en nuestro caso, los tarifazos nos impidieron continuar con una propuesta gráfica”.

