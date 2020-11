Realizaron homenaje a Mario Cafiero

En el marco de la III Semana de la Economía Social y Solidaria, el Instituto Iucoop dialogó con directores del Inaes y referentes del asociativismo para hacer un tributo. Su trayectoria, convicciones, valores y sus legados.

16 de noviembre de 2020, CABA (Ansol).- Coordinado por el vicerrector del Iucoop, Pablo Imen, el tributo a Mario Cafiero contó con las participaciones de Ariel Guarco, director del Inaes y presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional; los directores del Instituto por parte del Estado Nahum Mirad y Zaida Chmaruk; el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form, y la titular de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández.

Pablo Imen definió a Mario Cafiero como “un dirigente militante, democrático y eficaz”, y recordó su “labor incansable de fortalecimiento de la economía solidaria y el cooperativismo como una expresión central de ese paradigma, re reveló en cambios significativos en el INAES y en múltiples instancias de construcción democrática de propuestas para una política pública democratizadora”.

Ariel Guarco reconoció que no tuvo más que unos pocos meses de interacción con Mario Cafiero, pese a conocerlo por su trayectoria y su compromiso con la economía social y solidaria, así como la preocupación por poner el sistema financiero al servicio y en las manos de la gente.

“Él estaba participando e invitando a participar en un proyecto de monedas virtuales. Lo que tengo para decir de Mario es que en un momento crucial para nuestro país y el movimiento mutual y cooperativo tuvo una visión clara de lo que se necesitaba para generar esas alianzas estratégicas entre el Estado y el movimiento. Un Estado que tiene que respetar nuestra autonomía e identidad, pero también ser capaz de tejer lazos estratégicos para llevar adelante lazos estratégicos. Mario supo cómo encarar ese proyecto y buscó a las personas más apropiadas para ese momento histórico. Allí fue convocando a los compañeros y compañeras del Directorio” ,señaló Guarco.

“En los pocos meses que trabajamos en conjunto, puedo escribir sobre piedra que respetó cada uno de los acuerdos previos, cada una de las promesas, cada una de las tareas que se había puesto como meta colectiva, y lo hizo aun luchando contra una enfermedad que se la hizo difícil. Todos quienes estamos acá, tratamos de seguir ese camino que nos marcó y esa vara alta que nos puso”.

Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas: “Sentido homenaje porque Cafiero representa las políticas públicas que necesita el cooperativismo de América para desarrollarse. Que hoy no esté es un grave problema para nosotros, porque perdemos a uno más de los que empujan en este tema”.

“Sin hombres y mujeres como Cafiero representándonos en distintos lugares, no vamos a poder seguir avanzando en una América tan desigual”, concluyó Fernández.

Nahúm Mirad, director del Inaes, celebró “homenajear a uno de los nuestros”. Explicó: “Cafiero se para desde nuestra historia, desde nuestro pueblo, desde un Estado que busca generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse. No solo asiste. También genera condiciones. Mario tenía profundas búsquedas. Entendía que la economía no era otra cosa que esfuerzos comunes que hacemos, para ponerlos al servicio de las grandes causas. No era una economía para generar valor y trabajo. Ese era el resultado de las grandes causas. Mario se metió de lleno con las finanzas que se van concentrando cada vez más y que meten a personas, familiar y países en un sistema de deuda. Antes se había metido con el tema de Malvinas, la ocupación de nuestro territorio por una potencia colonial. Se metió con la imposibilidad de circular por nuestras aguas. Se metió con el tema del medioambiente y cómo es agredido por las empresas que estandarizan sus costos tirando hacia el resto de la comunidad la responsabilidad de hacerse cargo de esos efectos. Son causas de toda la humanidad”.

Las políticas del Inaes, en la voz de Mario Cafiero ante la Agencia ANSOL.

Frente a la pandemia, resaltó que el Inaes salió a buscar los problemas de la comunidad con un esquema de comisiones técnicas asesoras sobre treinta temáticas como empresas recuperadas, economía del cuidado, géneros. Recordó la creación de mesas del asociativismo que abarcaban no solo a cooperativas y mutuales, sino también a clubes, sindicatos y asociaciones civiles.

Zaida Chmaruk subrayó las tres grandes tareas que Cafiero propuso para el directorio y los trabajadores y las trabajadoras del Instituto: Primero, el Inaes como institución del Estado, en la calle, codo a codo con las organizaciones, las personas y las necesidades. Segundo, un instituto con el sector adentro, con plena democracia. Tercero, el tercer motor, la ponderación de la economía social y solidaria como una herramienta transformadora que discuta de igual a igual con la economía de mercado y el Estado.

Edgardo Form resaltó que “a partir de un conocimiento profundo de la historia y convicciones muy sólidas, orientó su trayectoria política y su capacidad como dirigente”. “Además, Mario aplicó al frente del Inaes, su condición de militante. Hay un compromiso de darle continuidad a esa impronta que le puso Cafiero con toda su energía a pesar de la desgraciada enfermedad que le quitó la vida muy prematuramente. Lo vamos a extrañar. Sabemos de los valores que ha cultivado, la coherencia de su pensamiento”, sintetizó.

