“Las trabajadoras socio-comunitarias también merecen un bono”

3 de noviembre de 2002, CABA (Ansol).- La Directora General de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandariz, expresó en el conversatorio Cuidados y educación, educación y cuidados en la primera infancia organizado por el Observatorio de la Primera Infancia de Tandil que han visto “estrategias heroicas de organizaciones en el territorio, alimentando a barrios enteros, desinfectando tuppers de a miles. Hay una red de cuidado que se multiplica, en una Argentina donde se cuadruplicó la asistencia alimentaria, y la mitad de los trabajadores y trabajadoras no tienen salario fijo. La tarea es lograr que desde el Estado podamos otorgarles el reconocimiento adicional a los trabajadores y trabajadoras socio-comunitarios, igual que con los profesionales de la salud”.

Además, la docente y socióloga ponderó el trabajo en el territorio que permitió expandir el programa El Barrio Cuida al Barrio que su área coordina, y hoy abarca 27 municipios en el conurbano bonaerense, el sur de la CABA y la mayoría de las provincias en el Interior de la Argentina. “Ese trabajo, y la lucha de las mujeres es la que permitió crear esta Dirección en este Estado, es el camino que también recorrimos junto a “Mujeres Sindicalistas”, diagnosticando esto, hablando del techo de cristal, etc”.

Cuidados y sistema educativo

Del conversatorio también participaron Silvia Fernández Soto, Directora del Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad (PROIEPS) de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN); Rosana Corrado, Directora de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN; Hugo González, Secretario General de la CTA Regional Arbolito y Natalia Peluso, Directora de Experiencias de educación cooperativa y comunitaria en el Ministerio de Educación Nacional.

Sobre la importancia de la educación inicial en las primeras infancias, Corrado manifestó: “La educación inicial es la que abre la puerta al espacio público, es la que da la bienvenida después de la familia. Allí se juega una intencionalidad de educación y cuidado, es algo fundamental, es crianza compartida”.

Por su parte, Fernández Soto reclamó dejar de lado las políticas focalizadas, de compensación y tuteladas, y el sindicalista González pidió “desarrollar otro modelo educativo para primeras infancias que tenga en cuenta la importancia de pensar a este sector como productor de puestos de trabajo”.

A su vez, Peluso ponderó la reciente área estatal que conduce y explicó las dificultades de pensar una política integral hacia el sector: "El Ministerio de Educación nunca había tenido un área como esta, siempre habíamos sido parte de la Dirección General de Políticas Socio-Educativas. Estamos avanzando sobre cuentas pendientes, como la Ley 27064, de Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no incluidas en la enseñanza oficial,] de 2014, y hemos lanzado un relevamiento de experiencias educativas y comunitarias que nos permita pensar políticas hacia este sector. La diversidad de actores: jardines no reconocidos, ONG´s, instituciones que responden a UNCIEF, etc, complican pensar algo integral en esto, pero vinimos a construir derechos de pibes y pibas y en eso estamos trabajando".





Capacitación y Trabajo

Brandariz también reconoció el valor de las universidades en la promoción de la economía popular y el abordaje de las cuestiones del cuidado: “Nosotras contamos con la Universidad Nacional de San Martín que tiene una Diplomatura de Cuidado de Adultos Mayores, y que permite hoy a trabajadoras de la economía popular contar con una certificación oficial para ofrecer su trabajo. La universidad recogió sus saberes, y hoy eso las habilita a competir contra cualquier empresa privada o asociaciones que ofrecen estas tareas; y lo hacen desde organizaciones cooperativas y con otra lógica”.

[1] Ley de Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no incluidas en la enseñanza oficial