Heller: “La respuesta ha sido el crecimiento de los depósitos

Esa fue la reflexión del presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, ante la iniciativa de entidades rurales de la PBA como repudio a su iniciativa del Impuesto a las Grandes Fortunas. El encuentro Credicoop y la comunidad, reunió de manera remota a más de 7 mil organizaciones.



26 de octubre de 2020, CABA (Ansol).- El Banco Credicoop llevó a cabo un encuentro de desagravio frente a las amenazas de diferentes entidades rurales de Rojas, Pergamino, San Pedro y otras localidades de la Provincia de Buenos Aires que incitaron a sus asociados a cerrar las cuentas corrientes en el Banco Credicoop como represalia a la iniciativa del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, que impulsa el titular de la entidad bancaria, Carlos Heller, junto al diputado Máximo Kirchner.





El encuentro del que participaron un centenar de entidades de todos los sectores contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el Ministro de Defensa, Agustín Rossi; la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco; el titular de Confederación Intercooperativa Argentina (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto; el Presidente del INAES, Nahum Mirad; el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo; el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; los presidentes del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield, Marcelo Tinelli y Sergio Rapisarda, respectivamente; entre otros y otras; y el actor y tesorero de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestores de Actores e Intérpretes), Pablo Echarri.



El Banco de la gente



“Es un tiempo difícil para la Argentina, pero siempre es importante reflexionar con el mundo cooperativo. Porque son los articuladores del trabajo de la Argentina junto a las Pymes. Nosotros desde el gobierno estamos decididos a que no nos tuerzan el brazo, y ustedes nos acompañan, ¿cómo no íbamos a estar?”, señaló el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A su tiempo, señaló: “La pérdida del empleo regional ha sido fuerte, mayor que en la Argentina. Y fue así porque creemos firmemente en el Estado activo y no en el mercado como solución a todo. Por eso también creo que las cooperativas pueden ser otro capitalismo, más solidario”.

Por su parte, el anfitrión de la jornada, el diputado Carlos Heller, señaló la importancia de la respuesta de Credicoop a las amenazas y acusaciones sufridas: “No puedo decir que sea una respuesta automática. Pero nuestros depósitos crecieron un 0,2 por ciento contra una retracción de casi 3 puntos del sector financiero promedio. Vamos a salir de esta como salimos del intento de cierre de cajas de crédito en el ‘64 o del proyecto de Martínez de Hoz de eliminar al cooperativismo como parte del sistema financiero en la dictadura”.

Además, el referente de la banca cooperativa, subrayó con algunas estadísticas la magnitud del Credicoop: “Somos un banco de más de dos millones y medio de usuarios, cinco mil y pico de trabajadores, y más de tres mil dirigentes ad-honorem en todo el país. Y algo más importante, que demuestra nuestra mirada federal y de apoyo al agro: el 40 por ciento de nuestras sucursales son en localidades donde la principal actividad es la agropecuaria. Y como contracara, en la CABA donde se concentra el 48 por ciento de la actividad bancaria, tenemos apenas 15 sucursales”.



El apoyo del cooperativismo y los trabajadores



Del encuentro participó el Presidente de la Confederación Intercooperativa Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien pidió reivindicar la “importancia de la cultura del encuentro, del disenso y el diálogo”, y remarcó que “los productores rurales reciben ayuda a diario del banco”, por eso reivindicó “la existencia de la banca cooperativa como mecanismo para que las mayorías puedan acceder a la propiedad como símbolo de la movilidad social ascendente”.

Por otro lado, el Presidente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco, destacó la eficacia del modelo cooperativo para “hacer posible el crecimiento económico del país”. Y en esa línea, también se expresó el dirigente sindical Sergio Palazzo: “Lo que no le perdonan al Banco Credicoop es ser eficiente bajo otro modelo que no es el de la máxima rentabilidad financiera, es acompañar a los productores, a los trabajadores, a las pequeñas empresas. No lo pueden entender y eso los llena de odio”.

