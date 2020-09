Cooperativas se suman al plan de conectividad para garantizar un derecho donde el mercado no quiere llegar

Se celebró, vía canal de Inaes de YouTube, una capacitación sobre los programas del Fondo del Servicio Universal y de Fomeca del Enacom. Financian 80 por ciento de las obras en el interior para cooperativas que ya brindan el servicio.

29 de septiembre de 2020, CABA (Ansol).- Los ejes del encuentro fueron la conectividad, los barrios populares, las instituciones públicas y las líneas para medios comunitarios.

Del evento participaron: Nahum Mirad, el titular transitorio del INAES; Sebastián Valdecantos, director nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual; Pablo Urquiza, Director nacional de Fomento y Desarrollo en el Enacom; María Sucarrat, Subdirectora de Fomeca y pluralidad de voces; Natalia Vinelli, Sub Directora de Proyectos Especiales; Martín Cigna, director de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales en el Inaes y Mariano Ameghino, subdirector de Universalización de Servicios TIC, en el ENACOM. Coordinó el encuentro Héctor Carril.

Estado presente y economía solidaria

Sebastián Valdecantos expresó, en primer lugar, que Inaes y Enacom vienen desplegando acciones articuladas dada “la mirada común que tienen sobre una economía social cuyo fin no está expresado en la acumulación de capital, sino que se centra en la reproducción de la naturaleza y de la vida humana”. No faltaron las referencias y los homenajes al recientemente fallecido director del Inaes, Mario Cafiero. En ese sentido, Valdecantos recordó una expresión de deseo que había tenido Mario apenas asumió, a propósito de “sacar el Inaes a la calle”.

Pablo Urquiza dijo que el Enacom ha recibido una instrucción claro de parte del actual gobierno, que es “poner el Estado al servicio del pueblo, al servicio de nuestra gente”. Agregó que se deben tener en cuenta tres pilares fundamentales, para cumplir con ese mandato: “Soberanía, identidad y ciudadanía”.

Luego, Martín Cigna, desde Inaes, expresó que este gobierno se propuso trabajar por una Argentina federal, de trabajo y desarrollo productivo, y llamó a trabajar para “que todos los jóvenes puedan seguir radicados en sus pueblos”, sin que se vean atrapados en la encrucijada de tener que alejarse de sus familias para ir detrás de una oportunidad en las ciudades más opulentas.

Recordó Urquiza que el decreto 690/2020 dispuso que el acceso a la información y a la comunicación son Derechos Humanos y deben ser tratados como tales, y que las articulaciones entre el ENACOM y el universo de las mutuales y las cooperativas se explica y se apuntala a partir de esa política de Estado.

Por su parte, Mariano Ameghino añadió que desde el mes de febrero se está trabajando en la creación de nuevos programas, para satisfacer la demanda de todo el territorio nacional, porque “hay que llegar a aquellos rincones del país donde el mercado no está interesado en llegar”.

La telecomunicación es un derecho

Expresó Ameghino que “todas las compañeras y todos los compañeros que nos están oyendo, del otro lado de la pantalla, deben saber que estas pocas cuadras que separan al Inaes del Enacom son un puente que los conecta permanentemente, porque hay una manera común de entender la política pública”.

Valdecantos, a su turno, remarcó el hecho de que, en pleno Siglo XXI, nadie debe dudar de que las telecomunicaciones son un derecho básico para cualquier argentino y para cualquier ser humano. Explicó luego que “son muchas las comunidades de nuestro territorio que acceden al servicio de internet a través de cooperativas locales, porque la economía solidaria genera las herramientas necesarias para que nadie se quede sin esos derechos que están consagrados en nuestra Constitución”.

La clave, no solo para que los jóvenes de todo el país puedan desarrollarse en sus propios lugares, sino también para que los habitantes de las ciudades más populosas puedan evaluar la posibilidad de radicarse en sitios más pequeños para empezar una nueva vida, es la capacidad de proveer una buena conexión de internet, que le permita a la gente mantenerse conectada allí donde esté, para estudiar, para trabar y simplemente para estar en contacto con el mundo.

“Argentina tiene -según Cigna- dos sinónimos de federalismo, que son el ferrocarril y el mundo de las mutuales y las cooperativas: la herramienta que encontró la gente para abastecerse estos servicios básicos, en sitios donde el Estado aún no consigue llegar y que al mercado no le interesa para nada”.

Agregó Ameghino al respecto que hay muchas cooperativas del Interior del país que ya están trabajando en línea directa con el Enacom y que son las que proveen conectividad a los hogares de sus pueblos: “A través de un proyecto de aportes no reembolsables, estamos financiando alrededor del 80 por ciento de esas obras; son cooperativas que ya brindan el servicio, y ahí la meta es mejorar la calidad y extenderlo cada vez más”.

Programas 2020, Inaes-Enacom

Aclara Pablo Urquiza que este programa de aportes no reembolsables alcanza a las localidades cuya población no excede los 30 mil habitantes, y añadió también que se está desarrollando un programa de barrios populares que le va a permitir a la Enacom llegar a millones de argentinos y argentinas que, al día de hoy, no tienen acceso a una conectividad de buena calidad.

Sobre esa base, Ameghino expresó que, en el transcurso de este año, se han puesto en marcha proyectos que involucran a 16 provincias y a 24 localidades, y que se suman a los que ya se encontraban en ejecución desde períodos anteriores.

“El último programa, que está generando mucha expectativa, ofrece infraestructura de internet a instituciones públicas, sean de educación, salud o seguridad. Muchos municipios ya se han acercado para asesorarse sobre cómo implementar esta línea, asociados en muchos casos con una cooperativa local que puede ser depositaria de los fondos para desarrollar este aporte en infraestructura”.

Lo importante, según Ameghino, es avanzar en las sociedades con el mundo de las cooperativas, que son las que están insertas en los lugares más recónditos y trazan esa agenda territorial. “Enacom es una herramienta para dar sustento a la tarea, y que, como instruyó el gobierno, tiene que ser puesta al servicio del pueblo”.

A propósito del programa para que los barrios populares de la Argentina puedan tener acceso a Internet a través de fibra óptica, dijo Cigna que “las cooperativas tenemos la vocación de ser protagonistas de esa acción, porque estamos convencidos de que nuestro sector puede aportar capacidad de trabajo y sobre todo mucha experiencia”.

