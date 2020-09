Inicia campaña solidaria hacia población trans

View this post on Instagram

La Población Travesti Trans está en emergencia. La pandemia ha agravado la histórica situación de precariedad de la población Travesti y Trans. Sus condiciones de vida y trabajo empeoran rápidamente. Excluides del mercado laboral formal, enfrentan dificultades para acceder al sistema de salud, habitan viviendas precarias cuyos alquileres superan valor inmobiliario del mercado y sufren severas condiciones de hacinamiento. Las opciones para sobrevivir se reducen, expulsándolas a niveles de extremo desamparo. Por ello, desde el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, convocamos ser parte de la campaña de donación Solidaridad Trans Argentina. Los fondos recaudados serán destinados a la compra de alimentos y productos de higiene que serán distribuidos entre las personas trans y travestis en estado de vulnerabilidad social. Esta acción pretende aliviar el grave momento que atraviesa esta población bajo el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio y contener las consecuencias de una pandemia que deja expuesta su vulnerabilidad estructural. El depósito lo pueden hacer a: BANCO CREDICOOP Cta. Cte.: 035392/7 – SUC 070 CBU: 1910070455007003539278 Tu colaboración puede aliviar esta situación de emergencia. #solidaridad #Covid #solidaridadtransargentina