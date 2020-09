Desarrollo Social creó líneas para cooperativas de trabajo

Ante preocupaciones por acumulación de deudas, falta de financiamiento y caída en la producción y ventas, la flamante Coordinación de Cooperativas de la Dirección de Políticas Integradores en la Secretaría de Economía Social otorgará fondos para que la intercooperación apuntale la reactivación económica.

4 de septiembre de 2020, CABA (Ansol).- Las cooperativas de trabajo se encuentran en alerta y emergencia. Ese es el diagnóstico compartido por diferentes organismos del Estado Nacional, y no es distinto al que tienen en la Dirección de Políticas Integradoras de la Secretaria de Economía Social, conducida por Rafael Klejzer. A los seis meses de pandemia y destrucción de la actividad económica, se suma la caída de 100 cooperativas de la asistencia de “emergencia por COVID-19” de la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) durante el mes de agosto, y las 250 caídas que se esperan en Septiembre: un universo de más de 15.000 trabajadores y trabajadoras autogestionados.

En ese marco se lanzó la Coordinación de Cooperativas en un conversatorio al que asistieron más de 100 experiencias de todo el país con 3 objetivos principales: sumar a las cooperativas de trabajo a los operativos de prevención sanitaria de El Barrio cuida al Barrio; organizar a las unidades productivas por rama; y capacitarlas para fortalecer el compre estatal, y mejorar la capacidad de comercialización.

“El Estado no se hizo para nosotros, eso está claro, pero lo estamos disputando. Hay una decisión política contundente del presidente Alberto Fernández, y del ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, de apostar a las cooperativas, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a tratar de contener la emergencia y las necesidades básicas de las empresas sociales en este contexto”, afirmó el director Klejzer.

Entre la emergencia y lo estratégico

Julia Cófreces es parte de la Coordinación destinada a cooperativas en la Dirección a cargo de Klejzer, y reflexionó en diálogo con ANSOL: “La intención es planificar la política pública junto al sector cooperativo. En la presentación de ayer, se vieron las dificultades de decenas de experiencias en todo el país que hace meses no producen, no venden, no pueden pagar deudas. Va a llevar mucho esfuerzo la recomposición”.

Además, remarcó sobre el horizonte y los objetivos: “Necesitamos trabajar inter-estatalmente la cuestión de las compras públicas: junto al área de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, INAES, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Trabajo, etcétera”.

La metodología será la intercooperación: “Tenemos en mente dos propuestas: en primer lugar, un mapeo que dé cuenta de lo que produce cada cooperativa, donde está, y nos permita generar distintas estrategias, como la creación de consorcios para intervenir en las licitaciones públicas. Y por otro lado, financiar la articulación de dos o más experiencias para mejorar la competitividad e impactar en la cadena de valor”.

rf