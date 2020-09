“Berni no puede ser panelista de chimentos”

Lo afirmó Gildo Onorato, referente de la UTEP, en el marco del debate sobre el déficit habitacional y quienes eligen “las topadoras” como respuesta.

3 de septiembre de 2020, CABA (Ansol).- En el marco del debate en medios de comunicación sobre cómo responder al déficit de vivienda, Gildo Onorato, dirigente de la UTEP, resaltó que las tomas existen porque existe la crisis habitacional, resaltó que hace falta un Estado presente y afirmó: “El ministro de Seguridad, en vez de colaborar un poquito más con la investigación de Facundo Astudillo, se la pasa cinco horas en la televisión acusando a todo el mundo sin presentar pruebas en la justicia.

Un ministro no puede ser un panelista de chimentos”.

Mientras la ocupación de tierras en Victoria, Moreno, El Bolsón y Villa Mascardi despertó el debate entre algunos funcionarios sobre las respuestas necesarias desde el Estado y la pertinencia o no de la cartera de Seguridad en esos conflictos, los movimientos populares esperan que se hagan realidad dos de los proyectos que han presentado ante el Congreso de la Nación y la Legislatura bonaerense.

Se trata de la ley de Barrios Populares y la propuesta de que el 25 por ciento de la obra pública en esos territorios sea realizada por los mismos habitantes, luego de recibir una capacitación.

Mientras bregan por salir de la crisis generando trabajo, “ninguna de estas propuestas se llevó adelante. Ni en el anterior gobierno ni en el actual. Hay una enorme desigualdad social en Argentina y el Estado corre a los problemas de atrás”, recordó Onorato.

En ese marco, explicó: “Las tomas existen porque existe la crisis habitacional. Nadie desea vivir así, todos necesitan un techo. Hay enormes desigualdades sociales en Argentina profundizado en los últimos años. El Estado viene corriendo atrás de los problemas”

Además, desde la UTEP insisten en que los conflictos sociales se solucionen en el marco del diálogo y la institucionalidad. Día a día, buscan que las redes comunitarias, el Estado y las autoridades políticas trabajen en conjunto para resolver los problemas.

Onorato rememoró que los movimientos populares han construido viviendas incluso durante gobiernos con los que no comulgaban.

Así, el dirigente de la UTEP repudió el accionar de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: “Es muy difícil resolver un conflicto social cuando el ministro de Seguridad, en vez de colaborar un poquito más con la investigación de Facundo Astudillo, se la pasa cinco horas en la televisión acusando a todo el mundo sin presentar pruebas en la justicia. Hay que castigar a quienes lucran con las desigualdad, pero eso no puede ser el único problema. El ministro de Seguridad tiene este tipo de actitudes y de denuncias y no resuelve ninguno de los problemas de la provincia. Estamos hablando de gente que no tiene ni para ir al baño. Nadie sueña con vivir así. Un ministro no puede ser un panelista de chimentos”.

