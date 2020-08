Villa 21-24: Denuncian a Larreta por falta de luz, agua y riesgo eléctrico

Lo hicieron la Junta Vecinal de este barrio popular, el Comité de Crisis y la iglesia Caacupé en una conferencia de prensa.

13 de agosto de 2020, CABA (Ansol).- “En la villa 21-24, la pandemia visibiliza y profundiza problemas estructurales como la falta de agua y de luz. No es total, pero hay lugares sin luz durante muchos días”, explicó el Padre Toto, referente barrial y titular de la Iglesia Caacupé.

Explicó a ANSOL que se debe a que hay obras que están detenidas o abandonadas, que precisan arreglos de fondo. “Hacen falta generadores y provisión de agua para muchas zonas”, agregó.

Los vecinos detectan que a la madrugada hay agua, pero durante el día falta en sectores como Loma Alegre, Tierra Amarilla o las manzana 13, 14, 19.

El camión cisterna dejó de ir los domingos y Natalia Molina, de la Corriente Villera y la Junta Vecinal, denunció: “Si estamos en una pandemia, el servicio no se tiene que recortar, se tiene que reforzar”.

El problema es tan antiguo como la villa. Las obras se comienzan, pero nunca se terminan.

Lucas Bogado, de la Junta Vecinal y militante del Movimiento Evita, coincidió en que es un problema estructural del barrio. “Hay muchas zonas afectadas por la falta de luz. Cuando hace mucho frío, se corta la luz”, explicó.

Las organizaciones populares consideran que el Gobierno de la Ciudad no tiene la voluntad política para reunirse y elaborar un programa para resolver el problema tan pronto como se pueda. “Es fundamental para enfrentar al coronavirus”, sentenció Bogado.

La pandemia agravó la situación histórica

El militante del Movimiento Evita explicó que esta situación histórica se agravó por la pandemia. “Pese a que tenemos un montón de problemas, tenemos que enfocarnos en esto porque es urgente. La UGIS, como único plan de contención, trae un camión con agua y dejan en un tacho o en el tanque el agua. De esa forma abordan el emergente. Eso no es suficiente porque a veces los domingos no entran y los otros días, no alcanza”, contó.

“Necesitamos una solución lo antes posible. Uno nunca se da cuenta de cómo se contagia, pero es obvio que afecta: nos piden que limpiemos y nos lavemos las manos. ¿Cómo hacemos cuando se termina el agua? No se puede enfrentar una pandemia sin agua”, siguió.

El padre Toto, además, desarrolló: “La gente anda acarreando baldes y tachos, lo que tampoco es higiénico. Esto acarrea un montón de problemas con el virus y más”.

Riesgo eléctrico

Además, hay un grave problema de riesgo eléctrico que ya le costó la vida a Gilda Olmedo Cañetes, una mujer de 47 años que tenía siete hijos. El 7 de abril de 2018, el temporal del 7 de abril inundó el pasillo y mientras sacaba el agua recibió una descarga.

“Como falta mantenimiento e inversión, hay incendios de cables que pueden terminar en muertes, como el riesgo eléctrico llevó a Gilda a la muerte”, contó Natalia, que era su compañera en la Corriente Villera.

Molina agregó que las fallas eléctricas y en las conexiones de agua que causaron la muerte de Gilda siguen presentes dos años después.

Toto contó: “Se han incendiado casas porque cuando llega el frío del invierno, hay muchos electrodomésticos que pueden colapsar. Eso implica un riesgo enorme. Hay que corregirlo”.

“El Gobierno de la Ciudad tiene que hacerse cargo”

Las organizaciones del barrio y sus promotoras y promotores territoriales responsabilizan al Gobierno de la Ciudad porque es la Ugis la encargada de la distribución de los servicios al interior de la villa.

“Edesur como Aysa se ocupan de la ciudad forma, por decirlo así. El gobierno es responsable de la villa”, desarrolló el Padre Toto.

El Juzgado de Feria Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo del juez Roberto Gallardo, obligó al gobierno porteño a que cumpliera con la sentencia definitiva por la cual debe eliminar la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24.

Pese a los recursos judiciales presentados por el Rodríguez Larreta, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad mantuvo firme el fallo.

Aún así, el riesgo eléctrico recorre el barrio minuto a minuto.

