Las escuelas de gestión social fueron destacadas por Kicillof

Durante una reunión con asociaciones de escuelas de gestión privada y social, el gobernador se comprometió a ayudarlas en el duro momento producto de la pandemia.

28 de julio de 2020, CABA (Ansol).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se reunió virtualmente con la ministra de Educación Agustina Vila, la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec y asociaciones vinculadas a la educación.

Juan Manuel Giménez, presidente de la Federación de Cooperativas de Educación y Entidades Afines de la Provincia (Feceaba) señaló las siguientes problemáticas de las Escuelas de Gestión Social.

Se detuvo en la Asistencia al Trabajo y la Producción, que no llegó a todas las escuelas asociadas a Feceaba; desarrolló el problema de las cooperativas de trabajo que, al no tener personas empleadas, sino asociadas trabajadoras, no puede siquiera acceder a ese recurso.

Giménez recordó también los problemas de conectividad que tienen los estudiantes y las estudiantes y repitió la falta de subvención de algunas Escuelas que están en un estado muy crítico por la pequeña cuota que cobran y los inconvenientes para abonarla por parte de las familias.

Después de la intervención de todas las asociaciones, la ministra Agustina Vila hizo un resumen de lo hablado por cada organización y realizó una mención que resultó especialmente interesante a Feceaba: destacó la presencia de las Escuelas de Gestión Social y Cooperativas, con las cuales estaban proyectando alguna organización separada de las otras porque no tenían las mismas características.

Finalmente habló el Gobernador Axel Kicillof y, luego de agradecer la presencia de las Asociaciones, hizo tres anuncios que ya se hicieron realidad:

normalizar la distribución de las ATP en todas las Escuelas;

crear un fondo de 340 millones de pesos, como adelanto para todos los nombramientos y movimientos que no se hicieron efectivos por la situación que estamos viviendo, éstos serán distribuidos a las Escuelas de acuerdo a la subvención que reciban;

indicó que la Ministra de Trabajo se pondría en contacto con las escuelas cooperativas para tratar de ir resolviendo sus problemas particulares.

