Una mirada actual sobre las Cooperativas de Trabajo y los desafíos post-pandemia

*Pedro Navaza y Liébana

Como hemos escuchado durante la presente crisis producida por el COVID-19, esta pandemia trajo consigo nuevas problemáticas sobre las que no había muchos antecedentes, pero también es verdad que las problemáticas que ya existían se ven acentuadas. Es así como la falta de reconocimiento al trabajador y la trabajadora asociativo, trae como consecuencia la ausencia de políticas públicas específicas para el sector del cooperativismo de trabajo, siendo en un contexto de crisis una necesidad aún más urgente.

Desde la óptica estatal, el trabajo se desarrolla en relación de dependencia o de forma autónoma, no existiendo reconocimiento jurídico adecuado para quien realiza como asociada o asociado a una cooperativa de trabajo, quedando encuadradas/os dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo. Esto implica una serie de desigualdades en materia de seguridad social del trabajador cooperativo frente al trabajador en relación de dependencia, como lo es la dificultad para contratar seguros contra riesgos de trabajo (ART).

Si tuviéramos que pensar por dónde arrancar, por ahí deberíamos marcar que al día de hoy el único registro de ingresos y egresos de asociadas y asociados a cooperativas, y por ende del listado de personas que integran una cooperativa de trabajo en un momento determinado, es el libro Registro de Asociadas/os. Este registro tiene la principal característica de ser físico, por lo que ante cualquier necesidad por parte de terceras y terceros de conocer quiénes integran una entidad, indefectiblemente debemos remitir una copia de dicho libro.

Esto tiene entonces dos implicancias: que sólo la propia cooperativa conoce quiénes integran su entidad en un momento determinado, es decir que el INAES, otros órganos estatales, bancos, etc., no lo saben y deben requerir copia del Registro; y que no se cuenta con una estadística oficial que permita conocer cuántas personas integran las entidades de la economía social, y en particular, cuántas personas trabajan de forma autogestionada integrando una cooperativa de trabajo.

Estas dificultades afectan la transparencia, entendiendo ésta como la capacidad de fiscalización por parte del Estado, pero también como la posibilidad de diseñar efectivas políticas de promoción, ya que no se conoce siquiera la magnitud de la población objetivo.

Esto ha traído fuertes inconvenientes, en particular en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, ya que las cooperativas de trabajo han quedado excluidas de la mayoría de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, al no encuadrarse como empleadoras y desarrollar el trabajo de forma asociativa. Mencionamos, para el caso, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y la línea de créditos a una tasa del 24% avaladas por el Fogar, ambas medidas apuntadas a los empleadores y las empleadoras, excluyendo a las cooperativas de trabajo.

La dificultad para acceder al crédito que poseen las cooperativas no es nueva y ya existía en la vieja normalidad, donde generalmente las líneas de financiamiento no contemplan las particularidades de estas entidades, y el abordaje suele ser desde la emergencia. Es importante visibilizar que las cooperativas poseen las mismas dificultades para garantizar su capital de trabajo que cualquier pyme, sumado a que muchas veces son las entidades que garantizan puestos de trabajo allí donde el mercado los decreta inviables.

Esta situación quedo a la vista cuando desde el Ministerio de Producción se elaboró la reciente línea de crédito anunciada por Inaes en conjunto con el Banco Nación y la traducía en números la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad Pyme, Leticia Cortese: de un total de 2 mil cooperativas de trabajo relevadas, el 70% no habían tenido asistencia financiera, así como tampoco grandes problemas financieros previos, solo un 2 por ciento de las cooperativas llegaba a un nivel de riesgo considerable. El problema, indicaba la subsecretaria, es que nunca fueron sujetas de crédito y que de aplicarles el scoring – aplicación automatizada que ayuda al empleado de banca a tomar decisiones sobre si aprobar o denegar un préstamo- solo el 4 por ciento podría llegar al crédito bancario.

Si repasamos las medidas de asistencia que dispuso el gobierno en el marco de la pandemia covid19, y que son aplicables a trabajadoras y trabajadores asociadas y asociados a cooperativas de trabajo, encontramos la línea I del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, un beneficio individual otorgado a asociados de Cooperativas que no superen en sus retiros al Salario Mínimo Vital y Móvil, y el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, que consiste en una acreditación en las tarjetas de crédito de un monto máximo de 150 mil pesos que se otorga en tres cuotas.

Observamos que el abordaje decidido para las cooperativas de trabajo es el de asistir de manera individual a la persona asociada y no a la organización, siendo que ambas se tramitan y otorgan de manera personal. Esta situación no tiene en cuenta las necesidades de la entidad como conjunto y genera una desarticulación del colectivo. Por ejemplo, en aquellas cooperativas en donde resulten beneficiarias solo una parcialidad de las personas asociadas, se generan debates internos respecto si se deben socializar estos beneficios, lo que en principio reduce el impacto de la medida.

A todos los reveses que estamos viendo, hay que contraponer ciertas novedades que han ido en el sentido de reconocer al trabajador asociativo. Como principal, encontramos el decreto de principios del presente año mediante el cual el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) es traspasado de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Producción.

El sector entendió este traspaso como un reconocimiento al Cooperativismo, y de su papel dentro de la producción y el trabajo del país. En consecuencia, de esta transferencia se gesta la primera medida de promoción en el marco del Aislamiento Social Obligatorio, que incluye a las Cooperativas de Trabajo: el crédito a tasa subsidiada del 18 por ciento que anuncio el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en conjunto con el Banco Nación.

En momentos donde se está comenzando a hablar del mundo post-pandemia, entendemos que la autogestión en general y las personas trabajadoras cooperativas en particular deben entrar en el radar de las políticas públicas que busquen promover la reactivación de la actividad económica. Esta necesidad se debe a que el trabajo asalariado va perdiendo protagonismo en su rol dinamizador de la economía, y así lo muestran las estadísticas del Ministerio de trabajo que mide el número de trabajadores registrados, es decir no se tienen en cuenta a las trabajadoras y los trabajadores informales, según su modalidad ocupacional.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MTEySS: Situación y evolución del trabajo registrado, serie desestacionalizada

En este momento que volvemos a tener indicadores de actividad económica similares al 2001, hay que recordar que las Cooperativas juegan un papel fundamental haciendo frente a las crisis, dado que son la herramienta que supieron construir las trabajadoras y los trabajadores que buscaron asociarse para solucionar su fuente de trabajo. El Estado debiera tener en cuenta que todo peso que se invierta en promoción, las Cooperativas de Trabajo lo traducen en actividad económica, dado que forma parte de su objeto y hasta poseen limitada por ley la especulación financiera.

Teniendo en cuenta las dificultades de registración ya comentadas, no son únicamente medidas económicas las que necesita el sector, sino que también se vuelve necesario que las cooperativas pasen a un esquema de registro tanto de la entidad como de sus trabajadoras/es, que permita la generación de estadísticas e indicadores a fin de visibilizar la realidad del sector y su magnitud, y se evite quedar fuera del radar de las políticas públicas que promocionen la producción y el trabajo.

En el mismo sentido, es necesario una mayor articulación y confluencia entre las entidades que nuclean y representan a las organizaciones de la economía social, para visibilizar el verdadero papel que juegan estas organizaciones en la economía.



* Contador, Facultad de Ciencias Económicas, UNMDP; colaborador e investigador de Trabajando por la Economía Social Asociación Civil TES. Correo electrónico: pedronavaza@gmail.com