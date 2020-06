1893: la primera empresa recuperada porteña durante la pandemia

La clásica pizzería de Villa Crespo es autogestionada por sus trabajadores. Comenzaron una campaña para firmar un contrato de alquiler en el mismo espacio de siempre.

29 de junio de 2020, CABA (Ansol).- Los trabajadores de la pizzería porteña 1893, del barrio de Villa Crespo recuperaron la empresa tras dos meses sin cobrar y un intento de vaciamiento patronal.

Conformaron una cooperativa y ahora buscan alcanzar más de medio millón de pesos para pagar los meses de alquiler adeudados, el mes de adelanto, el depósito, el seguro de caución y las garantías.

Tras conseguir, gracias a la UTEP, el seguro de caución, Ernesto De Arco Soloaga, camarero y tesorero de la empresa recuperada de Scalabrini Ortiz 701, explicó a ANSOL que iniciaron una campaña de financiamiento para poder permanecer en la histórica esquina.

Cuidar la historia

1893 nació en el cruce de Scalabrini Ortiz y Loyola hace más de 25 años. Algunos de sus trabajadores pasaron ahí los últimos 23 años cocinando para los vecinos que hoy, durante el aislamiento, siguen pidiendo envíos a domicilio.

“Yo trabajo acá hace 13 años y siempre veo a la misma gente. Hay cocineros que están hace 22 años”, contó Arcos.

“Queremos ser 1893 en el lugar donde siempre fue 1893 durante los últimos 25 años, para no perder la marca ni la clientela, que es muy grande. Si nos mudamos, mucha gente no se enteraría por más que hiciéramos una gran campaña de difusión”, explicó De Arco Soloaga.

El acuerdo está cerrado. Resta que consigan el total del monto. Por eso hoy se reunirán virtualmente con la diputada María Rosa Martínez y esperan hacerlo también con otros legisladores.

Recuperación

Por medio de un acuerdo firmado en el Servicio de Conciliación Obligatoria, la antigua patronal entregaría los bienes que los trabajadores necesiten para continuar la producción.

Gracias a que conocían la experiencia del restaurante recuperado Alé Alé concibieron la posibilidad de hacerse cargo de la pizzería.

Andrés Toledo, presidente de esa cooperativa y referente de los locales gastronómicos autogestionados los acompañó y los acercó a la UTEP.

“Sin su ayuda no sé si hubiera sido posible, porque su información fue clave para poder avanzar. Todavía nos pasan a ver, se fijan si necesitamos algo. Realmente, Andrés Toledo es un capo que nos acompaña en esta lucha”, concluyó De Arco Soloaga.

Toledo reflexionó ante ANSOL: “Alé Alé fue otra época. Hay cosas comunes, como un gobierno que apoya a las cooperativas. No es lo mismo que durante el macrismo. Esa es una carta muy fuerte que tenemos. Desde la incertidumbre, la desesperación y la angustia me trae muchos recuerdos. Nosotros estuvimos un año y dos meses durmiendo y trabajando en el local. No fue fácil, como no lo fue para ellos estar encerrado sin poder ver a sus familias”.

Eduardo Amorin, responsable de la Rama de Empresas Recuperadas de la UTEP Evita Capital, contó a ANSOL:”Yo estoy aportando en la tramitación y formalización de la cooperativa como cooperativa de trabajo. “Por el momento, a pesar de que hay un protocolo especial para avanzar con las matrículas en el INAES, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, por el momento no tenemos novedades”,

Seguir la producción en cuarentena

1893 tuvo la particularidad de ser recuperada durante el Aislamiento Social, preventivo y Obligatorio, lo que sumó dificultades como no poder atender en el local, no tener contacto presencial con clientes.

Además, tuvieron que tener cuidados tales como no incluir hojas frescas en las pizzas para uqe no exista posibilidad de que el virus caiga en la mercadería. Sin embargo, incluyeron aceites de rúcula, por ejemplo, para mantener el sabor.

Por medio de Alé Alé pudieron seguir con la producción en todo momento: usaron sus instalaciones cuando hizo falta para que las ventas por delivery les permitiera en todo momento llevar un plato de comida a sus casas.

Donaciones

La cooperativa abrió una cuenta para recibir donaciones y poder renovar el contrato. Su CBU es 0170007740000004645289.



Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

sa