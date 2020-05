La UTEP caba se reunión con Larreta para coordinar Las tareas en la villas porteñas

Exigieron la renuncia de Diego Fernández, secretario de Integración Sociourbana del Barrio 31/Carlos Mugica. Le dejaron en claro el trabajo que vienen realizando desde el día 1. Es la primera reunión de las organizaciones de UTEP con el jefe de Gobierno.

26 de mayo de 2020, CABA (Ansol).- El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se reunió con dirigentes de la UTEP Capital para plantear inquietudes y exigencias frente a lasituación crítica que viven los barrios populares porteños y para exigir el refuerzo de alimentos e insumos de higiene a los comedores comunitarios que están soportando la cuarentena.

“Es la primera reunión con Larreta”,resaltó Marina Joski. “Macri tampoco nos había recibido como jefe de Gobierno”.

“Somos parte de la solución, porque hoy somos respuesta real y efectiva ante la emergencia”, enfatizaron las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP Capital.

Desde la CTA Autónoma, Pablo Spataro, presente en la reunión, declaró a ANSOL: ” La CTA Autónoma presentó un amparo y una cautelar el 7 de abril, 14 días antes del primer contagio, para que el agua llegue al conjunto de la población. La justicia nos dio la razón y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que garantice 150 litros de agua por día a cada habitante que no lo recibiera o que lo recibiera de manera interrumpida. Para eso tendría que presentar un plan de contingencia. El gobierno no hizo nada. Los hechos hablan por sí solos. No se puede frenar la pandemia en barrios donde no hay agua”.

“Le solicitamos un reconocimiento económico y un registro del trabajo de cuidado y acompañamiento sociocomunitario que realizan responsables de comedores y merenderos, promotoras de salud, de género y comunitarias”, explicó Nahuel Casademunt, presente en lareunión por UTEP Evita.

“El no reconocimiento viene aparejada la falta de elementos de bioseguridad. Los espacios comunitarios son autogestivos y no ser reconocidos implica el desabastecimiento alimentario. Terminamos funcionando por la solidaridad de nuestros vecinos”, explicó Joski.

A su vez, señalaron la urgencia de universalizar las prestaciones alimentarias y el abastecimiento de agua y gas en barrios populares, para garantizar el aislamiento social y frenar la circulación comunitaria del virus.

“Le pedimos establecer un cronograma de reuniones de planificación y articulación entre ministerios y organizaciones populares, y la creación de un Consejo de la Economía Popular, Social y Cooperativa para la construcción de estrategias de fortalecimiento del sector ante la crisis y la post pandemia”, contó Nahuel Casademunt a ANSOL.

“Lo planteamos porque no podemos atender a la pandemia si no atendemos lo importante. La pandemia va a traer una crisis estructural muy fuerte”, comentó Joski.

Larreta aseguró que la recaudación de impuestos bajó 50 por ciento, por lo que con los movimientos populares buscarán otra forma de financiamiento. “Veremos cuál es la forma de política pública, aunque sí el instrumento del Consejo”, explicó la referente de UTEP Capital.

También le plantearon al jefe de Gobierno que hay un cuello de botella entre el hisopado y la internación, porque se acumulan familias conviviendo sin conocer sus resultados, lo que implica una posible fuente de contagios.

Pedido de renuncia de Diego Fernández

“Muchas de las situaciones que se están viviendo tienen que ver con la desidia del gobierno. Es inconcebible que el Barrio Padre Mugica, después de invertir 3 mil millones de pesos haya estado 13 días sin agua en plena pandemia. Eso tiene responsables: el señor Diego Fernández, por eso estamos planteando la renuncia de ese funcionario“, explicó Pablo Spataro a ANSOL.

Diego Fernández está a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad, que ejecuta la urbanización de la Villa 31.

“Con un presupuesto enorme no pudo ni garantizar el agua durante la pandemia”, explicó Joski.

Spataro, en tanto, agregó: “Recibimos un silencio absoluto respecto de este pedido”.

La Ciudad no cerrará barrios

Ante la consulta de UTEP Capital, Rodríguez Larreta coincidió con las organizaciones en que no cerrará barrios populares, como sucedió en Villa Azul ayer.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

sa