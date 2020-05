Atacan acampe de una cooperativa gráfica en Quilmes

El acampe de los trabajadores de la cooperativa gráfica El Registro (ex Pellerano) en la puerte de la empresa fue atacado en un intento de amedrentamiento a la lucha que llevan adelante por lograr sostener las fuentes de trabajo.

26 de mayo de 2020, CABA (Ansol).- Durante la madrugada del jueves, un grupo de personas atacó el acampe de la cooperativa gráfica El Registro, que se encuentra en la puerta de la planta, en Hipólito Yrigoyen 316, Quilmes, para evitar el vaciamiento por parte de los ex dueños.

Desde hace 13 meses aguardan que la justicia resuelva el conflicto y les permita trabajar. Desde noviembre de 2017 habían podido trabajar, pero fueron desalojados en marzo pasado.

” El esquema de guardias se estaba reduciendo al mínimo por la cuarentena, para no descuidarnos. Quienes están más cerca pasaban un ratito. Yo me enteré de esto porque me llamaron los vecinos. Cuatro o cinco hombres fueron a romper todo. Primero los pasacalles, banderas. Después, todo lo que quedaba”, contó a ANSOL el trabajador Héctor Pelozo.

Según contó a ANSOL, el hijo menor de la familia patronal les había dicho que iba a romper todo, y “la descripción de los vecinos coincide con él”, denunció Pelozo.

“Dentro de la actividad gráfica son un apellido reconocido porque el establecimiento fue una de las primeras sedes de la Unión Industrial de Quilmes. Usaron esos vínculos para torcer todo esto. Había 25 vendedores de papel con deudas muy grandes y ninguno de ellos se presentó a la quiebra. Evidentemente hay una relación muy cercana que les permitió seguir operando en el sector por otro lado”, explicó Pelozo

Por el proceso de lucha hay una denuncia contra los trabajadores en el fuero penal archivada en el Juzgado de Garantías 2.

En el fuero comercial, fueron los empleados quienes denunciaron a los Pellerano por el vaciamiento de la empresa. Esa causa está abierta, esperando que concluya la feria judicial por cuarentena.

