Organizaciones populares realizaron una conferencia de prensa para denunciar el peligro que podría traer que continúe la falta de agua. Además, pidieron un protocolo especial para los barrios populares.



6 de mayo de 2020, CABA (Ansol).- Hoy movimientos populares realizaron una conferencia de prensa frente al Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral del Gobierno de la Ciudad para denunciar la exponente curva de contagios registrada en la Villa 31, aparejada a la falta de agua.

Sobre 5020 casos de coronavirus en Argentina, 1404 están en la Ciudad de Buenos Aires. 322 en villas porteñas. 133 en la 31, del barrio de Retiro. 79 son en la 1-11-14.

En el barrio 31, también llamado Carlos Mugica, viven 50 mil personas y tienen un solo puesto de atención a personas con síntomas.

Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan ahí encuentran aún más problemática la falta de agua que se da en diferentes zona de la villa desde hace 20 días.

Así explican que en poco tiempo la diferencia con la 1-11-14 haya crecido exponencialmente. El primer infectado de un barrio popular había sido un habitante de la 1-11-14.

“Empezamos con un caso y el crecimiento fue exponencial porque al Gobierno de la Ciudad no le importó y dejó pasar 15 días hasta actuar. Si no hubiera sido por Nación, que bajó al barrio con el testeo realizado ayer en el programa Detectar, esto seguiría muy, muy mal”, contó a ANSOL Leny Gutiérrez.

Del programa Detectar participaron Nación y Ciudad revisando si había contagios entre contactos estrechos. Empezaron por la zona de San Martín y hoy están en la zona Ferroviarios.

Había 250 casos a investigar, de los cuales ayer resultaron positivos. Los demás siguen estudiándose.

Ayer la secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno porteño llevó en un micro escolar a las personas que debían testear en el hospital Fernández y el Durand, descuidando las reglas sanitarias. “No fueron asistidas como en otros casos como quienes volvían del extranjero y fueron llevados a hoteles donde se les cubrían todas las necesidades”, denunció la referente de un comedor de UTEP.

Durante la conferencia de prensa que realizaron hoy los movimientos populares frente al Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral, de la cual solo participaron referentes de las organizaciones, para cuidarse del contagio, aseguraron que se trató de una aplicación discriminatoria del protocolo.

“Es necesario que el Gobierno de la Ciudad deje de improvisar, y garantice el aislamiento real para las familias infectadas proveyendo asistencia alimentaria, sanitaria y social”, resaltaron en el documento que invitaba a la conferencia.

Además, pidieron que los testeos se realicen dentro de los domicilios, para evitar posibles estigmatizaciones sobre los vecinos y las vecinas que se realizaron la prueba.

Por qué se multiplican los casos en la Villa 31

“El año pasado cambiaron las cañerías de agua, pero los problemas continúan. Quienes tienen bomba para cargar el agua en los tanques no tienen tantos problemas. Quienes no tienen, no pueden ni cocinar ni, fundamentalmente, higienizarse”, contó Gutiérrez a ANSOL.

Leny fue una de las vecinas sin agua que tuvo que comprar botellones de agua para solventar los problemas sanitarios descubriendo problemas económicos.

A eso se le suman los despidos, suspensiones y la imposibilidad de resolver la economía diaria a través de changas.

Leny trabaja en un merendero de UTEP que la Secretaría de Integración de la Ciudad no reconoce aún. Es uno de los tantos que se abrieron a medida que la crisis se acentuó.

Por eso tuvieron que comprar la mercadería sin ningún tipo de ayuda estatal: leche, pan, galletas, gas. Lo hacen a través de colectas de dinero y de alimentos.

Más problemas de salud

No están levantando los escombros de las demoliciones bajoautopista, por lo que se acumulan residuos que atraen a ratas y otras plagas.

Las organizaciones denunciaron también que la secretaría a cargo de Diego Fernández sí continúa con ese trabajo, mientras no lo hace en pos de una “solución seria y definitiva al problema del agua”.

En el mismo sentido, el dengue sigue azotando a la villa 31 y a cada barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo hasta ahora 6 mil casos, registrándose picos epidemiológicos más altos que en los últimos años.



Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

