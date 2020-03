Crean una plataforma para marchar virtualmente por memoria, verdad y justicia

La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento desarrolló la web marchavirtual.com.ar. “Que se contagie la esperanza firme en el Nunca Más”.

23 de marzo de 2020, CABA (Ansol).- A raíz de la cuarentena obligatoria por la emergencia sanitaria, los organismos de Derechos Humanos decidieron suspender la movilización prevista como cada 24 de marzo para hacer memoria y exigir verdad y justicia.

Las cooperativas tecnológicas organizadas en Facttic tomaron la consigna de las Abuelas de Plaza de Mayo de contribuir con la prevención y la salud del pueblo, no marchar, pero sí hacer memoria y contagiar “la esperanza firme en el Nunca Más”.

Haciéndose eco de las palabra de Abuelas, las cooperativas Nayra, gcoop, Fiqus, Cambá y El Maizal de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento desarrollaron en tiempo récord una plataforma que permitirá hacer la marcha de manera virtual.

“Intercambiando entre cooperativas, aportar desde nuestro lugar a este 24 de marzo tan particular, sin poder estar en la plaza. Surgió la idea de poder hacer una marcha virtual. Vamos juntando, de forma automática, todas las imágenes que se suben a twitter con la consigna que compartieron los organismos de derechos Humanos con el hashtag #pañuelosconmemoria. Se pueden ver en la página, con un scrolling finito, todas las imágenes que se van compartiendo una al lado de la otra como si estuviéramos en la marcha. También se puede ver la información de ese tweet. Lo hicimos fuera de hora porque mantenemos nuestros trabajos en nuestras casas, pero queremos darle visibilidad a la construcción de memoria para una sociedad mejor”, afirmó Pablo Vannini, asociado de Gcoop a ANSOL.

“Desde las 0 horas del 24 de Marzo lxs interesadxs en participar comparten una foto en Twitter con algunos de los hashtags oficiales: #MesDeLamemoria #24DeMarzo #ConstruimosMemoria #PañuelosConMemoria #Son30000, automáticamente el posteo se sube a la plataforma: marchavirtual.com.ar y se puede hacer el seguimiento de la marcha por la página. De esta manera, lo que se busca es encontrarnos de manera virtual para seguir construyendo memoria colectiva”, comunicaron desde la federación de cooperativas de trabajo tecnológico.

“Para nosotros, el cooperativismo está totalmente unido a los organismos de Derechos Humanos. Son un faro. No hay cooperativismo sin democracia y no hay democracia si no construimos la memoria. Nosotros en Gcoop tenemos un manifiesto para uqe lea quien se sume. Quienes trabajamos en sistemas tenemos que tener unas bases común que nos ayuden a convivir en el día a día”, contó Pablo Vannini a ANSOL.







