Tras una decisión del presidente de la Nación Alberto Fernández, pasa a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

18 de febrero de 2020, CABA (Ansol).- Por decisión del presidente Alberto Fernández, el INAES, que controla y promueve a cooperativas y mutuales comenzó a depender ayer del Minsterio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas .

“Durante mucho tiempo el sector pidió ser un aliado estratégico del Estado. En ese sentido, las cooperativas y mutuales son productoras de bienes y servicios, más allá de tener personería jurídica sin fines de lucro, son una parte de la producción del país muy importante”. Alejandro Russo, presidente de la Confederación de Mutualidades.

Mario Cafiero celebró la medida tras sostener que el cooperativismo y el mutualismo son uno de los motores que pueden reencender la economía del país, junto a la actividad privada y estatal.

Dejar de depender de Desarrollo Social y pasar a Desarrollo Productivo destacaría el carácter productivo del sector.

Desde el INAES, explicaron que las empresas recuperadas, las cooperativas agrarias que exportan granos, miel, arroz, yerba y tecnología, entre otros rubros, muestran el carácter productivo del asociativismo.

Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, declaró a ANSOL: “Durante mucho tiempo el sector pidió ser un aliado estratégico del Estado. En ese sentido, las cooperativas y mutuales son productoras de bienes y servicios, más allá de tener personería jurídica sin fines de lucro, son una parte de la producción del país muy importante. Aportan 10 por ciento del PBI. Aportan 300 mil puestos de trabajo en forma directa”.

La ley 27.541 presenta incentivos importantes para las pymes como la posibilidad de moratoria, la reducción de alícuotas en contribuciones personales, reducción de débitos y créditos bancarios para el cobro en efectivo.

“De todo eso no podrían favorecerse si no fueran consideradas pymes. Hay que tener en claro que nuestro sector tiene empresas sin fines de lucros. No veo para nada mal que dependamos del Ministerio de Desarrollo Productivo porque podemos generar mucho empleo”, sintetizó el mutualista.

“Las mutuales y cooperativas, durante los años anteriores, que fueron muy difíciles, no dejaron gente sin trabajo. Haciendo la salvedad de que pertenecemos a personerías jurídicas sin fines de lucro, no podemos dejar de lado que somos productoras de bienes y servicios”, enfatizó Alejandro Russo.

“Cooperativas y mutuales aportan 10 por ciento del PBI. Aportan 300 mil puestos de trabajo en forma directa” Russo. CAM

Según datos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) más del 10% de los empleos a nivel mundial son creados por las cooperativas, así como que estos son más sostenibles que los otros empleos.

Así también indica que sólo entre las 300 principales cooperativas (de las más de 3 millones que existen en el mundo) mueven un volumen de negocio de US$ 2,034.98 miles de millones. Es por ello que está más vinculado el sector al desarrollo productivo que a un área netamente social.

Mario Cafiero pretende demotrar que el alto nivel de productividad y competitividad puede hacer desarrollar la economía del país con valores superadores que son los que traccionan este sector.

Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, declaró: “Esta medida refunda y da continuidad a un marco de propuestas concretas orientadas a la producción, algo que venimos trabajando y poniendo en agenda con organismos del Gobierno”.

Iannizzotto se había reunido recientemente con Kulfas para pensar políticas de financiamiento a las cooperativas agrarias, entre otras medidas.

“La transferencia aludida comprende las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha. El personal mantendrá su actual situación de revista”, se informó desde el INAES.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

sa