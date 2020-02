Mutuales: “No puede existir un sector aislado”

El córdobes Héctor Acosta fue elegido para quedarse con la Vicepresidencia de AMA. Ansol dialogó con el flamante titular sobre las perspectivas para el mutualismo a nivel continental.

17 FEB 2019 CABA (Ansol) El pasado 10 de Febrero se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de AMA (Alianza del Mutualismo de América ) que había pasado a cuarto intermedio, luego de que comenzará en Buenos Aires y se eligieron las autoridades por 3 años en los principales cargos de la entidad: el uruguayo Darwin Cerizola (UMU), ejercerá la Presidencia, y en la vicepresidencia primera, estará el argentino Héctor Acosta (CAM y FEMUCOR.

“Somos estratégicos, no en ocupar simplemente por visibilidad, sino de generar políticas de integración con el sector mutual y cooperativa latinoamericano. Nosotros consideremos como fundamental, no puede existir un sector aislado cuando vemos que las políticas neoliberales también hacen lo suyo en otros países o que no se le reconozcan los derechos y la historia que tiene la economía social y solidaria a nivel continental”, expresó Hector Acosta, el flamante vice presidente de AMA.

En Montevideo también se desarrolló el Seminario sobre el Mutualismo en América Latina, haciendo foco en áreas como “Políticas de género en el mutualismo”, “TIC en las mutuas de salud”, “Principios del mutualismo” y “Actualidad y perspectivas de las instituciones mutuales”.

“El planteo es que AMA acompañe el esfuerzo de cada país. Por ejemplo en Colombia lograron una ley que reconoce a las mutuales, Uruguay acaba de sancionar una ley marco de Economía Social y Solidaria, y en Paraguay hay una ley que tiene 8 años y no está reglamentada. Entonces vamos a acompañar para fortalecer la presencia política ante las problemáticas de cada país”, sostuvo Acosta.

En el encuentro continental, estuvieron como oradores principales el titular de la Confederación Argentina de Mutualidades y de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, Alejandro Russo; la titular de GestarSalud de Colombia, Elisa Torrenegra, y el presidente de la Unión de la Mutualidad del Uruguay, Darwin Cerizola.

“Nuestro sector es muy rico en cuanto al conocimiento de la gestión, y lo vamos a compartir”, marcó el Vice presidente de AMA.

“El mutualismo argentino tiene una ventaja única en el mundo”

“Lo que tiene el mutualismo argentino es una ventaja única en el mundo y es la posibilidad del multiservicio. La gente se organiza y la mutual es la herramienta organizativa y de gestión. La sustentabilidad de los servicios en la Argentina están dados, en alguna medida, por el tema de la ayuda económica. Ese es el eje donde se asientan muchísimos servicios: subsidios, deportes, etc. Argentina es un modelo interesante, donde tenemos el “Grupo Devoto”, El Grupo Gesta, donde hay una articulación económica entre cooperativas y mutuales que generan trabajo”, finalizó Hector Acosta.

