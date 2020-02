¿Cómo piensa la cooperativa más grande del país?

El pasado 23 de Enero el Monitor Cooperativo Mundial determinó que la cooperativa de primer grado agropecuaria «AFA» (Agricultores Federados Argentinos) es la más grande de Argentina. Conocé las claves de una empresa social y solidaria que apuesta a las asambleas y delegados para continuar avanzando y cuenta con 17.000 asociados.

07 FEB 2020 CABA (Ansol) El próximo 15 de Febrero unos 350 delegados de AFA van a reunirse en Rosario, en la Asamblea Metropolitana, para aprobar los últimos balances y memoria, y seguramente sobrevuele entre los asistentes el reconocimiento internacional como cooperativa más grande del país que le otorgó una merecida distinción por segundo año consecutivo. Sin embargo, el lanzamiento al mercado de una yerba y una harina para comercializar en los próximos meses también les quita el sueño a los casi 17.000 asociados que logran convivir en el día a día.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (Eurisce, por sus siglas en inglés) han publicado el pasado 23 de Enero la octava edición anual del informe de 2019 del World Cooperative Monitor. Y AFA se llevó el premio mayor a nivel nacional.

«Este reconocimiento internacional es un mimo. Nos hace muy bien. La cooperativa viene de una reestructuración desde hace dos años y la actualidad es muy buena. Cerramos un ejercicio en Octubre que vamos a mostrar el próximo 15 de Febrero y es más que satisfactorio en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a lo social: hemos incorporado casi 1.000 nuevos asociados», contó en diálogo con Agencia de Noticias, ANSOL, Jorge Petetta, Presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Por otro lado, también marcó las dificultades y los desafíos que conlleva gestionar un verdadero pulpo cooperativo agro-industrial: «AFA está en contacto permanente con sus asociados. Es siempre el intermediario entre los productores y los bancos, los productores y los exportadores; y siempre trata de tomar decisiones que beneficien de forma directa. Somos 40.000 asociados, de los cuales 17.000 son activos y eso es lo que lo hace más grande, pero también lo hace más difícil en cuanto a la toma de decisiones».

Las claves del reconocimiento internacional

Según el volumen de facturación , AFA ocupa el puesto 239 del ranking de cooperativas a nivel mundial.

AFA es la 79° más importante del mundo teniendo en cuenta las cooperativas agropecuarias del mundo

AFA ocupa el puesto 71 en el continente americano.



El primer y el segundo lugar del Top 300 según el volumen de facturación los ocupan, respectivamente, los grupos franceses Crédit Agricole y BPCE –igual que el año pasado–, mientras que, este año, el tercer puesto lo ocupa el grupo alemán REWE.

Por otro lado, en la clasificación del Top 300 según la ratio de facturación sobre el producto interior bruto (PIB) per cápita, dos cooperativas de productores indias ocupan el segundo y tercer puesto: Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited y IFFCO.

El informe releva datos cuantitativos de 4575 cooperativas y mutuales, a partir del cual se elabora una clasificación de las empresas que ocupan el top 300.

«En los últimos años tuvimos que aflojar con las inversiones»

“Siempre estamos pensando en el valor agregado. Lamentablemente en estos últimos años tuvimos que aflojar con las inversiones debido a las tasas altas. Se complicaba hacer inversiones grandes. La última fue el molino harinero de San Martín de las escobas que costó unos 25 millones de dólares, en 2017. No hay en Sudamérica un molino harinero de esas características y nosotros siempre decíamos que íbamos a competir con calidad y no con precio, y así fue. Otra inversión fue la formuladora de fitosanitarios de 15 millones de dólares. Para hacer estas inversiones necesitas prestamos a largo plazo y a bajas tasas porque sino te cuesta 20 años recuperarlo”, clarifica el Presidente de AFA.

Desde Agricultores Federados Argentinos ya compiten en góndola con más de 30 productos cooperativos. Para fines de Febrero piensan lanzar una yerba, y a fines del mes de Abril una marca de harina.

“Concretamente, invertiremos 2 millones de dólares en la formuladora de fitosanitarios porque hicimos un convenio con la firma Syngenta que por 3 años le vamos a formular y a envasar, es decir lo que dura el convenio y con eso ya estaríamos compensando la inversión. Seguramente seguiremos trabajando en conjunto”, sostiene Petetta.

“Tenemos todas las fichas puestas en el valor agregado. Estamos esperando un re acomodamiento de tasas, principalmente, y sobre todo lo que es mercado interno: que vaya levantando el consumo”.

AFA: la cooperativa más grande de Argentina

¿Por qué son cooperativa?

“Hay muchos beneficios directos del modelo cooperativo. Y los más importantes son indirectos o directamente no se ven. Para que se entienda: el mercado de granos lo manejan 4 firmas. No somos lo más baratos, pero ponemos techo a los costos de producción para sembrar las hectáreas de soja y maíz. ¿Por qué? Porque siempre peleamos los precios de fertilizantes, semillas y demás, y llegar con lo que mejor podemos a los asociados. De no existir las cooperativas, ponerse de acuerdo entre 4 o 5 firmas es un ratito, y esos costos se levantarían un montón. Incluso las cooperativas les sirve a quienes no están asociados a ellas. Por ejemplo si AFA se instala en una localidad con una oficina: automáticamente todos los acopios de la zona termina regulando la tarifa como las nuestras», ejemplificó en diálogo con Ansol, Jorge Petetta, Presidente de AFA.

“En nuestra cooperativa tenes la posibilidad de participar en una asamblea, de ser delegado, de exponer tus ideas, en una convivencia democrática. Ya tuvimos las asambleas de los 26 centros primarios y el Sábado 15 será el metropolitano en Rosario con más de 350 delegados. Seguramente van a salir propuestas superadoras para salir adelante. Entonces, en momentos donde la participación escasea muchísimo, tener este grado de participación: donde el productor deposita todo su sueldo con toda la confianza, poder estar opinando y viendo… no es poca cosa”, finalizó Petetta.

