«Edenor quiere que paguemos más del doble de la tarifa»

La Cooperativa Madygraf se encuentra en un difícil situación por la amenaza de corte del suministro eléctrico por parte de la prestataria Edenor. «Nos cobran energía que no usamos», expresó en diálogo con Ansol, Jorge Medina, trabajador de la empresa recuperada.

28 ENE 2019 CABA (Ansol) Los trabajadores de la cooperativa MadyGraf (ex–Donnelley) se encuentran en estado de alerta por la intimación de corte del suministro eléctrico que recibieron por parte de Edenor.

«Estamos defendiendo desde hace 5 años nuestros puestos de trabajo, y nos estamos enfrentando, entre otras cosas, a los tarifazos con aumentos de más del 1.000 %» ,expresó en diálogo con Ansol, Jorge Medina, trabajador de la empresa recuperada.

«Hacemos esfuerzos enormes para pagar un servicio que Edenor quiere que sea con una tarifa mayor que la de cualquier gran empresa, afectando de esta forma nuestros ingresos y lo que tenemos para sostener a nuestras familias. Esto de parte de un monopolio que factura miles de millones y que junto con otras como Edesur, «lograron» que su deuda de más de 40 mil millones de pesos fuera condonada por el gobierno anterior», expresaron a través de un comunicado los cooperativistas.

Desde MadyGraf señalaron que están pagando tarifas de más de 400.000 pesos y denuncian que «Edenor quiere que paguemos más del doble».

«Nosotros no estamos no estamos a tope en cuanto a la producción, pero ellos aplican una tarifa donde toman el día de mayor consumo y multiplican por los días del mes, y esto hace que tengamos facturas impagables. Nos cobran energía que no usamos», le dijo a la Agencia de Noticias Solidarias, Ansol, Medina, para luego agregar: «Estamos en amenaza permanente y ponemos en alerta a todas las organizaciones».

Dentro de la empresa recuperada además de los proyectos productivos, también se desarrolla el plan FINES, una ludoteca, y los trabajadores están por poner en funcionamiento un colegio secundario.

