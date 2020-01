Cafiero: «Quiero que todo el cooperativismo y el mutualismo se comprometan en el plan contra el hambre»

El presidente del instituto Inaes se explayó durante una entrevista con ANSOL acerca de las tareas de su gestión. El federalismo y la integración, en pos de las grandes causas nacionales. El rol de las organizaciones sociales, los clubes y los sindicatos, sumados a las cooperativas y mutuales.

9 de enero de 2020, CABA (Ansol).- “Quiero que todo el cooperativismo, todo el mutualismo se comprometa en la tarea de terminar con el hambre”, afirmó Mario Cafiero, presidente del instituto Inaes a ANSOL.

En ese sentido, Cafiero, en entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias de la economía social, solidaria y popular ANSOL, explicó que quiere que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se comprometa con las grandes causas nacionales. “Hoy la causa más importante que tenemos es terminar con el hambre”, sentenció.

Así, informó que el cooperativismo tiene muchos productos para ofrecer en cada municipio. “Tenemos que detectar cuál es la oferta que puede generar el cooperativismo de productos destinados a la canasta de productos alimentarios”, declaró Cafiero.

Federalismo desde los municipios

Para el ingeniero industrial que preside el órgano de control y promoción de cooperativas y mutuales, los municipios son el anclaje primero del federalismo. “Las provincias no están en el aire. Están compuestas, en total, por más de dos mil cuatrocientos municipios”, aseguró.

«El sindicato es una organización que está en la historia de nuestra Argentina, pero nosotros creemos que puede renovarse» Mario Cafiero

De ahí que una de las tareas primordiales que se dará el Inaes para acabar con el hambre y fomentar los valores de la economía social es el trabajo en Mesas de asociativismo y economía local integradas por cooperativas, mutuales, municipios, el Inaes, clubes, sindicatos y organizaciones sociales.

“Toda la enorme variedad de productos y servicios que prestan las cooperativas y mutuales se sumarán al rol importante de los sindicatos. El sindicato es una organización que está en la historia de nuestra Argentina, pero nosotros creemos que puede renovarse. Puede dar otros servicios, no solamente defender al trabajador en la lucha por mejorar su salario, sino mejorar su salario en su poder de compras”, explicó Cafiero a ANSOL.

En la misma línea, ejemplificó que las mutuales sindicales cumplen un rol fundamental para mejorar ese poder de compra del salario. “Las cooperativas de viviendas sindicales pueden ser una tarea muy importante para resolver el tema de vivienda, que es un tema preocupante porque hay más de tres millones de hogares argentinos a los que les faltan vivienda”, agregó.

Por parte de los clubes, los grandes clubes de fútbol y los pequeños clubes de barrio “hacen algo importantísimo que es organizar buena parte de la vida social, no solo del deporte, la cultura, la academia, la recreación”.

“A los clubes los tenemos algo olvidados, cuando cumplen un rol asociativo muy importante”, enfatizó.

«Los grandes clubes de fútbol y los pequeños clubes de barrio hacen algo importantísimo que es organizar buena parte de la vida social, no solo del deporte, la cultura, la academia, la recreación” Mario Cafiero

También mencionó a las organizaciones sociales: “Han irrumpido en los últimos 20 años, tratando de que toda aquel persona que estaba excluida de su trabajo encuentre una nueva forma de organizarse, poder generar cooperativas, mutuales, etcétera”.

Así, la tarea que intentará desarrollar el Inaes en esta gestión tendrá que ver con integrar todo lo que ya existe. “¿Cuántos clubes tienen instalaciones ociosas? ¿Cuántas mutuales tienen instalaciones ociosas? Mutuales que venían de nuestros abuelos, mutuales italianas, las españolas. ¿Cómo ir viendo que ese enorme entramado se vincule? Justamente. No está entramado. Está desintegrado. Hay que integrarlo”, propuso Cafiero.

“El asociativismo es parte de otro concepto diferente al individualismo”

Cafiero también se explayó sobre la idea de asociativismo. “Tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad más la idea del individualismo, más la idea de ‘sálvese quien pueda’. El asociativismo es parte de otro concepto, de otra filosofía. Nos salvamos entre todos o no se salva nadie”, desarrolló.

Para darse a entender, utilizó, durante la entrevista con ANSOL, el ejemplo de John Nash, premio Nóbel de matemática popularizado por la película Una mente brillante: “Es la lógica del nosotros. John Nash creó la teoría del juego cooperativo y demostró que desde el punto de vista matemático, es mucho más eficiente el juego cooperativo que el juego individual”.

“Desde el punto de vista simple y práctico, podemos entender que el juego cooperativo es mucho más eficiente que el individualismo puro. De eso habla el asociativismo. El asociativismo es cómo me asocio con otros en función de un bien que no solo voy a ganar yo, sino que va a ganar la comunidad. Esos bienes comunes es donde podemos lograr un bienestar que hoy a través del mercado y del juego individual no podemos ganar”, concluyó Cafiero.

“Tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad más la idea del individualismo, más la idea de ‘sálvese quien pueda’. El asociativismo es parte de otro concepto, de otra filosofía. Nos salvamos entre todos o no se salva nadie” Mario Cafiero

Integrar pensamiento y acción

Otra de las primeras tareas que llevó adelante Mario Cafiero en el Inaes fue el reencuentro del consejo consultivo. «Estaba un poco dormido, sin actividad», aseguró.

«Las políticas que diseña y formula el Inaes no tienen que surgir de un laboratorio de un iluminado en el Inaes que se le ocurran las ideas, sino de consulta permanente con aquellos que vienen trabajando en el pensamiento, en la academia, en la docencia, alrededor de la economía social», se posicionó.

«Hoy la economía social es un tema de interés no solo de la economía, sino de la sociedad, de los antropólogos, de los sociólogos. El Papa Francisco está convocando a una cumbre de la economía social en abril en Italia», ejemplificó.

«Hay que desarrollar las ideas teóricas ideológicas alrededor de la economía social. Entonces, van a ayudar todas estas personalidades. Fueron más de 60 los académicos y profesionales que vinieron de todo el país», concluyó Cafiero.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

sa