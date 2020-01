Moneda PAR, la superación del trueque

En diálogo con Ansol, el economista Sebastián Valdecantos explicó de qué se trata esta forma de crédito mutuo que apuesta a que crezca bajo los principios y valores de la economía social y solidaria.

7 de enero de 2020, CABA (Ansol).- La Moneda PAR, pese a no ser de curso legal, funciona bajo un sistema de crédito mutuo. El economista Sebastián Valdecantos brindó detalles y propuso que sea utilizada por cooperativas, mutuales y emprendedores.

Ya tiene nodos en Boedo, La Plata, Mendoza, Gualeguaychú, Moreno, Luján, Exaltación de la Cruz y Olivera.

“En tanto y en cuanto hay común acuerdo entre los actores de una comunidad para aceptar ese medio de pago, no hay ningún impedimento para su utilización. La característica que tiene una moneda social en particular es que el sistema económico en torno al cual funciona una moneda es un sistema económico que tiene una serie de principios y valores que normalmente son alineados con los principios y valores de la economía social y solidaria”, explicó a ANSOL.

Crédito mutuo

El crédito mutuo es un sistema en donde los miembros de una determinada comunidad acuerdan darse crédito entre ellos, entendiendo por crédito, la posibilidad de realizar un pago diferido: lo que se compra puede ser pagado más adelante.

“En el sistema de crédito mutuo, los actores que forman parte de la comunidad se ponen de acuerdo y se permiten mutuamente tener saldos negativos de forma temporaria para poder financiar su producción o poder financiar su consumo con el compromiso de cancelar esa deuda que la propia comunidad le permite a cada individuo tener”, ejemplificó Valdecantos.

La particularidad de este sistema de crédito es que las deudas se pagan simplemente vendiendo lo que uno produce, ya sea un bien o un servicio, recibiendo a cambio, la moneda complementaria.

“Si uno es parte de una comunidad que accede voluntariamente a este sistema de crédito mutuo, se puede generar una economía que funcione con independencia de la disponibilidad de pesos”, agregó.

“Los pesos, normalmente, suelen ser escasos, suelen ser caros. Muchas veces suelen no estar disponibles. Los PARES no. La moneda social no, porque la moneda social la emite la comunidad en base al mutuo acuerdo de compartir los bienes y servicios que se producen dentro de la comunidad”, distinguió el economista que trabaja junto al presidente del INAES, Mario Cafiero.

En ese sentido, explicó: “En el sistema tradicional, si vos, por ejemplo, me pedís que te preste dinero, que te dé un crédito, ahí si vos en algún momento no me pagás, yo tengo un deterioro patrimonial. Yo pierdo riqueza, porque yo te di dinero mío y como vos no me cancelaste la deuda, no me devolviste la plata, yo esa plata la perdí”.

“La idea es generar movimiento, generar circulación, porque cuanto más circulación, más dinero”, sentenció

¿Cómo funciona?

Moneda PAR es un servicio de órdenes de compra registrado por una mutual y aprobado por el INAES. Esto lo que permite es que las transacciones que suceden dentro del sistema estén dentro de la órbita de la ley de Mutualidades.

Las dos parten que realizan una transacción se asocian a la Mutual Conexión, que registró este servicio de órdenes de compra, o a cualquier otra mutual que tenga un convenio de reciprocidad con la mutual Conexión.

Funciona a través de la tecnología Blockchain, que brinda seguridad informática para que el sistema no pueda ser hackeado.

“La tecnología Blockchain es una técnica de vanguardia en lo que es registro de información. Podemos pensar en la Blockchain como una gran base de datos, como una gran planilla de Excel, pero en vez de estar alojada en una única computadora, en un solo servidor, esa base de datos está distribuida por millones de computadoras que están desplegadas por todo el mundo”,explicó Valdecantos.

Si hubiera algún intento de hackear alguno de los nodos de la red, alguna de estas computadoras, en el proceso en el cual estas computadoras verifican mutuamente que su información coincida, se evidenciará que hay una computadora cuya base de datos no coincide con las demás, cuya base de datos fue adulterada.

Esto asegura que no pase lo que terminó con los clubes de trueque a principios de los años 2000.

En ese momento de crisis, frente a la ausencia de dinero, comunidades se organizaron y comenzaron a crear su propio dinero para poder interactuar. Esa experiencia fracasó cuando se empezó a falsificar créditos. Esto no podría pasar con Moneda PAR.

