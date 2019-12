Descargo del legislador Claudio Romero ante columna de Andrés Ruggeri

*Claudio Romero

Ante las inexactitudes reflejadas en la nota de opinión firmada por Andrés Ruggeri, el 13 de diciembre de 2019, respecto de la condonación de la deuda del ABL para el Hotel Bauen, aprobada por la legislatura porteña el 5 pasado, quiero aclarar que dicha medida beneficia al titular dominial del inmueble ubicado en la avenida Callao 360, igual que las anteriores aprobadas en los años 2005 (ley 1914) y 2011 (ley 3957).

Desmiento categóricamente haber calificado de “usurpadores” a las personas integrantes de la cooperativa que tomó el inmueble como bien recuperado, pues dije que el inmueble fue “usurpado”, y así es considerado en la causa judicial que se tramita hasta el día de hoy después de 17 años.

“Los embates del macrismo contra la autogestión”, como quiere hacer creer el autor de la nota públicada en el portal digital anSOL, son solo interpretaciones capciosas e ideológicamente sesgadas pues, contrariamente a lo expresado por él, la condonación vale tanto para el propietario que, sin lugar a dudas no dispone de su propiedad, como para la cooperativa autogenionaria que regentea el inmueble desde 2001.

La condonación de contribuciones no efectuadas de Alumbrado, Barrido y Limpieza, territorial y de Pavimentos y Aceras no se concede a una empresa ni a una cooperativa sino a un “inmueble ex profeso”, como figura en el articulado de la ley.

Desde mi rol de representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tengo la obligación de enfatizar la existencia del derecho a la propiedad como un principio inalterable de la vida democrática, y actúo en consecuencia y de acuerdo con el artículo 17° consagrado en la Constitución Nacional Argentina.

*El legislador de la Ciudad de Buenos Aires solicitó espacio para réplica en la Agencia de Noticias ANSOL.