El hambre y la integración, los desafíos de Mario Cafiero, flamante presidente del INAES

En un acto en la sede central del organismo que regula cooperativas y mutuales, presentó sus principales lineamientos de gestión. Estuvieron con él el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y representantes de las confederaciones de la economía social.

13 de diciembre de 2019, CABA (Ansol).- Mario Cafiero, impulsor de la Moneda PAR, exdiputado y asumió como Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

En el acto de asunción fu eacompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, y por dirigentes de confederaciones Edgardo Form (Cooperar), Alejandro Russo (CAM), Luis Castillo (Conaice), Ramiro Martínez (Conarcoop), Daniel Kindebaluc (Coninagro) y Rosa Rodríguez (Conam).

Cafiero, tío del Jefe de Gabinete, resaltó en conferencia de prensa: «El presidente de la Nación marcó un rumbo y un objetivo de su gobierno, que es impulsar a la economía social».

«Es un actor preponderante porque la realidad del asociativismo muestra que más de 10 mil mutuales y 3 mil mutuales se distribuyen en todo el territorio. Prácticamente no hay un municipio qee no tenga una cooperativa o una mutual. No hay otro sector que pueda decir algo semejante. En este país, que tiene que hacer un desarrollo territorial y un desarrollo local, el sector de las cooperativas y mutuales es el pilar sobre el que se puede asentar», destacó el ingeniero industrial.

En esa línea, aclaró cuáles cree que son los principales desafíos del sector: «Podría convertirse en el tercer motor de la economía nacional. Un motor es el Estado, otro motor es el privado, pero el sector de la economía social, que hoy representa alrededor del 10 por ciento del producto bruto, puede nacer porque para crecer no necesita que vengan capitales de afuera ni ganar la lotería. Necesita organizarse, trabajar más integralmente. A veces uno siente que el espíritu cooperativista es hacia adentro, pero falta más hacia afuera. El mutualismo es hacia adentro, pero falta más hacia afuera».

Así, recordó ideas del Papa Francisco I: «Dice que la riqueza más grande del hombre no está en el capital, sino en el vínculo que tiene con los otros. Acá hay un vínculo que tenemos que fortalecer entre todos los actores de la economía social, que no son solamente las mutuales y cooperativas».

Ante una pregunta de ANSOL, fue abarcativo al reconocer el objeto de fomento del INAES: pensó no solamente en cooperativas y mutuales, sino también en la economía popular y el asociativismo, los clubes de barrio, las organizaciones sociales y le dedicó un párrafo especial a los sindicatos.

«Los sindicatos son parte. No producen, pero representan al que consume. Si tenemos representado al que consume, podemos vincularlo con el que produce. Si el que produce puede intercambiar de una manera más directa con el que consume, eliminamos costos», especificó.

Historizó: «Los pueblos buscaron dos herramientas para defenderse del capital. Una fueron los sindicatos. Juntémonos como trabajadores para que el patrón establezca mejores condiciones de trabajo: le peleamos el salario, le peleamos las horas de trabajo. Así el trabajo le fue peleando al capital una paridad que hoy no existe».

Sobre el mismo tema, agregó: «Los trabajadores se organizaron también con las cooperativas, porque nosotros somos consumidores. Si generamos cooperativas de consumo, vamos a poder defender el salario que le conseguimos al patrón vía sindicato. Ahí surgen las dos corrientes de la economía social. Ahora tenemos que tratar de volver a juntarlas. Es posible vincularlas, complementarlas».

De esta manera, habló también de la carta que el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, publicó ante la nueva gestión de gobierno: «Es clarísima. Hay que vincular al productor con el consumidor. Esa es tarea de la economía social. Asique una de las propuestas que tenemos: vamos a ser muy exigentes en el tema fiscalización. Vamos a ser muy exigentes en que el organismo tiene que dar rápida respuesta a la inscripción de todo tipo de cooperativas. No podemos tardar en que la gente pueda tener su matrícula. Vamos a ponerle toda la energía a la promoción y a la creación de mesas de la economía social en toda la geografía de la Argentina».

Lucha contra el hambre

«Hay cosas que nos avergüenzan como argentinos. Hay cosas a las que les decimos Nunca más. Nunca Más al hambre. Hoy, el 14 por ciento de los chicos del conurbano ha tenido en el último año un episodio de vulnerabilidad alimentaria. Esto no puede ser, entonces, tanto Alberto Fernández, como Daniel Arroyo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, van a implementar el programa contra el hambre. Allí las cooperativas y mutuales tienen también que aportar esfuerzo, capacidad organizativa, sus tareas cotidianas pueden ayudar a resolverlo entre todos. Es un problema de los argentinos. ¿En qué país queremos vivir? ¿En qué país podemos vivir?», se preguntó el flamante presidente del INAES.

Mercado social

Cafiero, que es impulsor e la moneda PAR, se refirió al mercado social: «La economía social tiene que generar las instituciones, los mecanismos, para que esa exclusión tenga un canal de vinculación con el mercado social».

Así lo definió: «No es el mercado tradicional, ese mercado duro que si no entrás te excluye, que es de los grandes, que son grandes jugadores y los chicos tienden a desaparecer o siempre pierden. El mercado social es un mercado con valores, con precio justo, donde no hay asimetrías. Y si las hay, las achicamos, porque no perseguimos el fin de ganancia. Queremos generar condiciones de vínculo y responsabilidad social. Por eso nos llamamos economía social».

Presupuesto para el sector



«El último presupuesto presentado redujo a cero el aporte del Estado al INAES. Esa es la importancia que el gabinete de Macri le daba a la economía social«, denunció, y dejó en claro que Marcelo Collomb trató de defender ese presupuesto. «Nos alienta que Alberto Fernández haya dicho que el cooperativismo es parte de su programa de gobierno», concluyó Mario Cafiero.

Quedan aún por confirmarse oficialmente los tres directores designados por el Estado y los tres designados por el sector.

