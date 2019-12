En la última sesión del año, la legislatura porteña dejó sin efecto la expropiación de 4 inmuebles donde funcionaban distintas cooperativas de trabajo y dispuso su traslado. «No somos reconocidos», expresó en diálogo con Ansol, Gastón Peña de la empresa recuperada textil Mac Body.

09 DIC 2019 CABA (Ansol) Los trabajadores de la Cooperativa Textil Mac Body mostraron su rechazo al traslado que dispuso, mediante una Ley, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta normativa queda sin efecto la expropiación del inmueble que utilizaban y deben mudarse al barrio de Soldati.

«Hace 11 años que no somos reconocidos, no seremos reconocidos y no vamos a ser reconocidos. Somos algo nuevo que nace en el 2001, y es muy difícil que sepan que somos. Es más fácil el negocio inmobiliario, el valor del metro cuadradoen Villa Urquiza, y de las otras cooperativas en Devoto, y así sucesivamente. Las primeras 4 cooperativas los terrenos tiene mucho valor. Algunas cooperativas negociaron con otros criterios de auto-gestión», expresó en diálogo con la Agencia de Noticias Solidarias ANSOL, Gastón Peña de la cooperativa textil Mac Body.

«Fuimos abiertos con el diálogo con Ciudad, pero ellos hicieron lo que quisieron, y lo van a seguir haciendo», remarcó el referente de la cooperativa textil.

Los inmuebles donde queda sin efecto la expropiación son: Cooperativa de Trabajo Trabajadores de Mac Body Ltda (Andonaegui 2720), Cooperativa de Trabajo Cooperpel Envases Industriales Limitada (Juan José Valle 2983), Cooperativa de Trabajo “La Nueva Esperanza Limitada” (Marcos Paz 2561) y Cooperativa de Trabajo Vieytes Limitada (Vieytes 1743)”.

En otro proyecto de ley (1868-J-2019), se entregan permisos de uso precarios a título gratuito, por un plazo de 10 años, prorrogables por única vez por el mismo plazo, en la avenida Fernández de la Cruz 3.371; Avenida Fernández de la Cruz 3.381/83; en las calles Mariano Acosta 3.184 y en Pergamino 3.045.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece: “A fin de preservar la fuente de trabajo de los pocos trabajadores que aún continúan desarrollando alguna actividad, y puedan resultar afectados por leyes de desafectación de utilidad pública de los inmuebles en donde ellos se desempeñan (…) de esta manera se resguarda el cumplimiento de los objetivos y metas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha propuesto, en cumplimiento con los principios de economía, eficacia y eficiencia”.

«La industria textil está devastada»

«No vamos a bajar los brazos, nunca los bajamos en estos 11 años. Estoy orgulloso de los compañeros que tengo. Sabemos que la industria textil está devastada, no somos ajenos a los cierres de Puma, de Pony, de todos los cierres en estos últimos 4 años», expresó en diálogo con Ansol, Peña.

También desde la Cooperativa destacaron el acompañamiento que recibieron en estos últimos años que les permitió sostener la estructura con la cuenta y los puestos de trabajo.

