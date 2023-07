Los 170 años de la Asociación Española, primera mutualista de Uruguay y Sudamérica

Por Héctor Acosta Presidente de AMA (Alianza del Mutualismo de América) y Secretario de Relaciones Internacionales de CAM (Confederación Argentina de Mutualidades).

La Asociación Española de Uruguay el próximo 25 de setiembre celebra su 170 aniversario y el mutualismo de Uruguay y Latinoamérica se suman a esta celebración por ser un hecho trascendente ya que estamos ante la entidad mutual de mayor antigüedad en su características de “Socorros Mutuos”, sino que también que estamos ante la más importante organización de salud de ese país con casi 200.000 asociados, de excelencia en servicios integrales de salud, medicamentos, cuidados, emergencias etc. que da trabajo a 10.000 personas.

El presidente Fernando García; el gerente general, Julio Martínez, y miembros del Consejo Directivo han adelantado una serie de actos conmemorativos que se inician desde el mes de Agosto y donde el Mutualismo Argentino y Latinoamericano estarán presentes a través de dirigentes de CAM y AMA (Alianza del Mutualismo de América).

Una serie de eventos se llevarán a cabo en el marco de esta celebración así por ejemplo la Conferencia Magistral “LA SALUD, EL DERECHO Y LA BIOETICA” a realizarse el 8 de agosto a cargo de importantes académicos entre ellos el filósofo y jurista español Prof. Dr. Manuel Atienza. También se suma el próximo 14 de setiembre tendrá lugar una Sesión Académica presencial durante la realización de la Exposición Filatélica Internacional “URUGUAY 2023 – 170 Aniversario de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Uruguay” a realizarse del 12 al 16 de setiembre del presente año. La Sesión comenzará a las 18.00 hs. y terminará a las 20.00 hs., para luego pasar a una cena de camaradería. Se ha previsto que las charlas filatélicas tengan un contenido relacionado con la medicina y sanidad, como homenaje al aniversario de la fundación en 1853, por parte del español José María Buyo, de la primera mutualista de América. Participarán nueve académicos y filatelistas invitados, todos de países distintos. El día 25 de setiembre serán los actos centrales y se ha previsto la realización de una “Romería Española”. Destacamos también que se han realizado una serie de videos cortos que son de excelente factura y que destaca este acontecimiento con un mensaje de futuro, tomado como base 170 años de trayectoria.

El Gerente General Dr. Julio Martínez destaco en una reciente entrevista que el acto fundacional de La Asociación Española fue el 25 de setiembre de 1853, que “39 españoles”, liderados por José María Buyo, José María Cordero y Miguel Roldós, comenzaron a andar el camino que generó la Asociación Española tal como se conoce hoy. Y “no se amilanaron”, porque al desafío propio del comienzo se sumó que “ese día hubo un golpe de Estado contra el presidente Juan Francisco Giró”.

Un dato interesante aportado por Martínez, fue que los tres fundadores “llegaron durante la Guerra Grande, y habían estado en los dos bandos, porque identificamos a Cordero que fundó la primera escuela del Cerrito, y a Buyo que cuando fue a vivir a Argentina fue el administrador del diario La Nación cuando el director era Bartolomé Mitre”. Pero esas diferencias no los apartó de la solidaridad mutual. Ese mutualismo que habían conocido en España luego de que en la década de 1840 vieran esa idea de la ayuda mutua y la trajeran “para atender la salud, los costos funerarios y también el desempleo”. Fue así que “fundan la primera mutualista de Uruguay y de Sudamérica, siguiendo el legado del mutualismo español”, subrayó.

Hablando de José María Buyo debemos destacar que fue el creador de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosario que en este mes de Julio cumple su 166 Aniversario.

De mi libro “Mutualismo, Filosofía y Practica de la Ayuda Mutua” tomo la siguiente referencia sobre el rol de José María Buyo en Argentina :” También tomaremos un material que resulta interesante a la hora de hablar de la historia y nacimiento del mutualismo en Argentina en una nota firmada por Atilio Masferrer denominada “Reseña Histórica del Mutualismo Argentino” de la revista CAM No 28 en marzo-abril de 1973, dice entre otras cosas “Todas las mutuales importantes, algunas centenarias que aún subsisten, fueron fundadas no por inmigrantes pobres que necesitaban ayudarse recíprocamente como se supone con alguna ligereza, sino que lo fueron por hombres o por grupos selecto de hombres que en su época y en su medio tuvieron destacada actuación económica, social o intelectual. Tal es el caso de Ovidio Lagos fundador de la honorable y centenaria Sociedad Argentina de Socorros Mutuos o José María Buyo fundador de las Asociaciones Españolas de Montevideo, Rosario y Buenos Aires que aún continúan vigentes y en ascendente trayectoria. En ambos casos se trata de periodistas: Lagos en ‘La Capital’ de Rosario, y Buyo como secretario del General Bartolomé Mitre en ‘El Nacional’ (hoy La Nación)”. De todas formas esta afirmación de Masferrer encaminada a destacar a estas personalidades, no nos hace olvidar que las entidades por ellos fundadas tenían como objetivos atender las necesidades de tener trabajo y asistencia médica para inmigrantes que buscaban integrarse al país y como dice más arriba Julio Martínez “para atender la salud, los costos funerarios y también el desempleo”.

De generación en generación

Finalmente en la nota periodística de la Mañana.Uy, el gerente general se preguntó por qué hay instituciones que duran 170 años y otras 20. Buscando una respuesta razonó: “Eso tiene que ver con la tradición en el buen sentido, tiene que ver con el legado que una generación deja a otra dentro de la institución, con que las generaciones que llegan vayan recogiendo los principios que vienen de los fundadores. Cada generación va dando su impronta, adaptándose a los adelantos, pero siempre manteniendo la esencia, tratando de no desviarse del camino”.

Parte de eso tiene que ver con “el esfuerzo de tratar de competir contra sí mismo tratando de ser mejores y llevando adelante una causa que es la misma que la de los fundadores. Esa causa es como la estrella polar que guiaba a los navegantes, a la cual nunca llegaban, pero sabían hacia donde iban, es construir una organización donde una convergencia de recursos persigue brindar servicios solidarios y de mayor nivel posible a los socios, para atender su salud integral durante toda su vida”, concluyó.